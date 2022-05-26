جامعة قناة السويس تشارك فى ملتقى مسئولي نشاط الجوالة بالجامعات العربية

اكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن تمثيل الجامعة بالمحافل الدولية يثري جامعتنا ويزيد من خبرات أعضاء هيئة التدريس بها مما ينعكس علي جودة المنظومة التعليمية، مؤكداً أن الإطلاع علي التوجهات المختلفة بالأنشطة الطلابية والمشاركة فيها مواكبين للأحدث يدعم بناء منظومة أنشطة تساهم في بناء شخصية أبنائنا الطلاب .

جاء ذلك تعقيباً علي مشاركة الجامعة ومثلها الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة بملتقي أخصائي نشاط الجوالة بالجامعات العربية والذي يعقد فى الفترة من 22 إلي 28 مايو بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد غنيم أن الملتقي تناول تعريف بالسياسات الكشفية العالمية ،وأنشطة خدمة وتنمية المجتمع والتعاون مع المنظمات والتخطيط للتنمية الشخصية والتعريف بالبرامج والمبادرات الكشفية العالمية وكيفية تفعيل كافة الفاعليات الكشفية .

وقال أن الملتقى شهد تواجدا ملحوظا للجامعات العربية وأن الخبرات والتوجهات الكشفية المصرية حازت على تقدير الجميع ، كما قدم الشكر لإدارة الجامعة ممثلة في رئيسها الدكتور ناصر مندور وعميد كلية التربية الرياضية الدكتور ماجد العزازي على دعمهم واهتمامهم بان تكون الجامعة ممثلة في هذا المحفل العربي .وقال