جامعة قناة السويس تستضيف الندوة التثقيفية الـ35 لقوات الدفاع الشعبي والعسكري

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بقيادة اللواء أ.ح عماد أحمد زكي الندوة التثقيفية الـ35 في رحاب جامعة قناة السويس بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وخلال افتتاح الندوة قدم الدكتور ناصر مندور الشكر لقوات الدفاع الشعبي والعسكري على تنظيم سلسلة الندوات التوعوية المتميزة بالتعاون مع الجامعات المصرية، مؤكدا أن جامعة قناة السويس بكل منتسبيها مدينة لنصر أكتوبر العظيم حيث كانت الجامعة نتاجا لهذا النصر.

وقال: في الذكرى الـ49 نحتفل بافتتاح صرح علمى جديد هو جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في منطقة واعدة مليئة بالمشروعات القومية والتنموية العملاقه بالإسماعيلية الجديدة فكل يوم عمل بالجامعة نحتفل بالنصر ونجني ثماره ببناء أجيال قادرة على مواصلة البناء والإسهام في التنمية.

وأشار إلى أن نصر أكتوبر سيبقى عبر العصور دلالة على عظمة الجندي المصري وعلامه فارقة في تاريخ مصر، لافتاً إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات عملاقة في ربوع مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى من خلال تبني مجموعه من المبادرات الهامة إلى التطوير والتحديث المستمر .

جاءت الندوه بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد ذكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث وهدى فرج أمين عام الجامعة وعمداء الكليات ومنسقي الأنشطة الطلابية.

نسق للندوة المقدم مهندس محمد مصطفى مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر.

وضم برنامج الندوة التى قدمها مقدم أ.ح عبد الله عايد والطالبة دنيا أشرف، بداية مباركه لآيات من الذكر الحكيم للطالب محمد فريد حسن، ثم فيلم وثائقي (حرب وجود) للشئون المعنوية وعرض لإنجازات 8 سنوات من العمل منذ إنشاء القناة الجديدة وصولاً إلى المبادرات الرئاسية الهادفة التي تسعى إلى أن توفر للمواطن المصري حياة كريمة وفرص متكافئة في التعليم والعلاج.

فيما قدمت الدكتورة غادة عامر، عميد كلية هندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وواحدة من أفضل 5 مهندسات في مجال العلوم الهندسية وزميلة كلية الدفاع الوطني في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا محاضرة حول الذكاء الاصطناعي وأثره على الأمن القومي .

ثم أوبريت ( في حب مصر ) بأداء فريق مسرح طلاب الجامعة عن محاربة مصر للاعداء بدءا من الهكسوس إلى العمليات الشاملة مروراً بثورات مصر ضد الاحتلال ثورة 1919 ، ثورة 23 يوليو ، ثورة 30 يونيو يليها فقرات فنون شعبية على أجمل الأغانى عن سيناء .

وقدم فريق كورال الجامعة مجموعه متميزة من الأغانى الوطنية، وتلى ذلك عرض فيلم وثائقي بعنوان ( تحديات وإنجازات) الشئون المعنوية ثم فيديو عن شهداء المكرمين بالندوة وتكريم أسر الشهداء وذو الهمم . ثم تم تبادل الدروع بين قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورئيس الجامعة.

وفى ختام الندوة قدم اللواء أ.ح عماد أحمد زكي خالص تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الإنتاج الحربي و اللواء أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لجميع الحضور، مهنئاً قيادات الجامعة وطلابها بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر معرباً عن سعادته لتواجده وسط كوكبة من شباب مصر الذى يدرك أن الحفاظ على الأوطان ليس بالأمر الهين، مؤكداً أنه بفضل إخلاص وجهود و ابداع الشباب تتحق التنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة نحو بناء الجمهورية الجديدة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح أن المشروعات القومية الكبرى رمز لإرادة المصريين في البناء والتنمية من مدن جديدة تتسع لجميع المواطنين وإسكان إجتماعي يوفر المسكن الملائم للشباب، لافتاً إلى تطوير العشوائيات والتحديث الشامل للبنية التحتية والعمل على زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح أكثر من 2.5 مليون فدان وأكثر من 100 ألف فدان صوب زراعية، مُنوهاً بأهمية انطلاق المشروع الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” والذي تسعى القيادة السياسية من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4500 قرية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية باتت أكثر استقرارا وثباتا بعد أن خاضت غمار التحدي وجابهت الأزمات وواجهت المشكلات باقتحامها، مؤكدا أنه لا مساس بأرض مصر ومقدراتها فقد تعهد رجال القوات المسلحة والشرطة على القضاء على الإرهاب الأسود.