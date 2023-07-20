جامعة قناة السويس : تدريس مقرر ريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالذكاء الاصطناعي

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن ربط البحث العلمي بالتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، و العمل على ربط البحث العلمي بمشكلات المجتمع و الصناعة،وتدريس مقرر ريادة الأعمال.جاء ذلك خلال استعراض التوصيات مؤتمر الدراسات العليا والبحوث التطبيقية بعنوان “التحالفات العلمية و التحديات المعاصرة “.

وعقد على مدار يومي 18, 19يوليو الحالي برعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، وإشراف الدكتور تامر شوقي عبد المنعم نائب رئيس المؤتمر – مدير وحدة التحول الرقمي، وإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا حلمي عبده مقرر المؤتمر – وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور شعبان حفني شعبان منسق عام المؤتمر – العميد الأسبق لكلية التربية. حيث جاءت فعاليات اليوم الختامي للمؤتمر صباح اليوم، و شهدها نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الذي أعلن خلال كلمته أن مؤتمر العام القادم سيكون مؤتمر دولي بما تحمله الكلمة، مقدما خالص الشكر لكل من شارك وساهم في تنظيم المؤتمر بجهد صادق ومخلص،

وأعلن نائب رئيس الجامعة عن التوصيات المهمة التي خرج بها المؤتمر وهي : الاهتمام بتنمية جدارات ريادة الأعمال لجميع طلاب كليات الجامعة، بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، من أجل خفض معدلات البطالة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بالدولة، وقد يكون ذلك من خلال تدريس مقرر تحت مسمى” ريادة الأعمال” والعمل على ربط البحث العلمي بمشكلات المجتمع والصناعة من خلال الدراسات والبحوث في هذا المجال.

كما طالبت التوصيات بربط البحث العلمي بالتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي مع توفير وإتاحة قاعدة بيانات لإمكانيات التحالف العلمي- والذي تقوده جامعة قناة السويس- للباحثين وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بجامعات التحالف، وتفعيل أسلوب الفرق البحثية في التحالف العلمي لحل مشاكل المجتمع المحيط بكل جامعة والاستمرار في تفعيل آليات جذب الطلاب الوافدين، وإتاحة الفرصة لمشاركاتهم في جميع فعاليات الجامعة.

كما أوصت بوضع خطة ضمن فعاليات التحالف العلمي للتصدي للتغيرات المناخية، والمشكلات الناجمة عنها، بما يحقق التنمية المستدامة في جميع المجالات السياحية والمعالم الأثرية، الزراعية، الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وغيرها… وتنظيم دورات وورش عمل حول مجالات البحث العلمي المختلفة، بما ينمي مهارات البحث العلمي لدى طلاب الدراسات العليا، وتشجيعهم على النشر الدولي، والحصول على تمويل مشروعات بحثية، والحصول على جوائز تنافسية، وتنمية مهاراتهم اللغوية العربية والإنجليزية.

وأشار الدكتور تامر شوقي نائب رئيس المؤتمر في كلمته التي تناولت عرض أحداث المؤتمر في أرقام أن عدد الباحثين الذين قاموا بالتسجيل في المؤتمر كان 1221 منهم 575 تسجيل فعلي، و 646 تسجيل عن بعد، حيث سجل من قطاع العلوم الطبية 281 باحثا، أما قطاع العلوم الأساسية كان عدد المسجلين 365 باحثا، كما سجل في قطاع العلوم الهندسية 170 باحثا، وفي قطاع العلوم الإنسانية و الاجتماعية 405 باحثين، وعن الإنتاج العلمي للمشاركين بالمؤتمر أشار إلى أن إجمالي الإنتاج العلمي كان 105 باحثين، منهم 44 رسالة علمية ( ماجستير – دكتوراه )، و61 بحثا علميا ( شفهي – بوستر ).

وأوضح أن عدد المحكمين بالمؤتمر كان 31 من أساتذة الجامعة، مشيرا إلى أنه تم استخدام خاصية التصويت الإلكتروني في جلسات العروض العلمية الشفهية، حيث شارك 1491 في التصويت على 59 بحثا. وعن المشاركين من الجامعات و المعاهد و الهيئات البحثية بالمؤتمر بلغ عددهم 15 مشاركا.

وفي كلمته- قدم الدكتور شعبان حفني منسق المؤتمر الشكر لمن شارك و ساهم في إنجاح المؤتمر و خروجه بهذا الشكل اللائق، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي حظى به المؤتمر، و الذي ظهر في ثوب جديد، خاصة في تفعيل الجانب الإلكتروني أو استحداث جوائز جديدة، موضحا أن من أهم نتائج المؤتمر هو إعداد جيل قادم من شباب الباحثين، الذين شاركوا في تنظيم وإعداد المؤتمر، واكتسابهم الخبرة اللازمة في المستقبل.

وشهد المؤتمر عقد جلسة حوارية عن الطلاب الوافدين، دار الحوار بها حول الاحتفاء والترحيب بجميع طلاب الجامعة الوافدين والمشاركين بالمؤتمر، حيث تناولت الجلسة مناقشة الجوانب الإيجابية التي يلمسها الطلاب الوافدون داخل الجامعة، ومحاولة التعرف على أهم المعوقات التي من ممكن أن تقابلهم.

كما دار الحديث عن وحدة الوافدين، وأهم الخدمات و المميزات التي يقدمها مكتب التعاون الدولي للطلاب الوافدين. وفي نهاية الجلسة دار حوار مفتوح شارك فيه بعض الطلاب الوافدين المشاركين أونلاين، وأدار الجلسة الدكتور أحمد جمال خطاب مدرس الاقتصاد السياسي و المدير التنفيذي لتنمية موارد الجامعة، وشاركت فيها الدكتورة نعم محمد محيى الدين مدير وحدة الوافدين بمكتب التعاون الدولي،

كما شارك الدكتور محمد الوجيه بكلية التجارة من اليمن، و الدكتور صلاح عبدالكريم كلية طب الأسنان من سوريا وفي ختام المؤتمر تم تكريم المحكمين الذين شاركوا في لجان التحكيم المختلفة بالمؤتمر، و تم الإعلان عن الفائزين الذين حصلوا على جوائز المؤتمر فى القطاعات المختلفة.