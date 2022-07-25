جامعة قناة السويس تحقق إنجازاً جديداً بتصنيف شنغهاي للعام 2022

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس تحقيق الجامعة تميزاً جديداً في تصنيف شنغهاي للمواد الأكاديمية (Ranking Subject of ARWU) للعام2022بظهورها في العديد من المواد الأكاديمية هي (العلوم الزراعية – العلوم البيطرية – الصيدلة والعلوم الصيدلانية) مقارنة عن العام الماضي لافتاً إلى أنه لأول مرة تظهر الجامعة فى مجال العلوم الزراعية بهذا التصنيف.

واستطرد أن الجامعة حققت المركز301–400 عالميا والمركز الثالث محليًا ، وحافظت على ترتيبها في كل من العلوم البيطرية في المركز201–300 عالميا و المركزالرابع محليا ، والصيدلة والعلوم الصيدلانية في المركز401–500 عالميًا والمركز الرابع محليا.

كما أشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة للارتقاء بالجامعة وتحسين التصنيف الدولي لها والذي ساهم في حصول الجامعة على مركز متميز فى تصنيف شانغهاي ومؤكداً على سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية ، وتاكيدا لدور الجامعات والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

فيما أكدت الدكتوره ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على اهتمام الجامعة بمنظومة البحث العلمي وتوفير كافة سبل الدعم للباحثين في إطار استراتيجيات وخطط بحثية واضحة ، مشيره إلى إرتفاع مؤشرات ومجالات التعاون الدولي ومنها عدد الابحاث المنشورة دوليا ، مما كان له الأثر البالغ في حصول جامعة قناة السويس على مراكز متميزة بين الجامعات المصرية والدولية في العديد من التصنيفات العالمية .

وأشارت الدكتوره سحر الشاطوري القائم بعمل رئيس مكتب التعاون الدولي ورئيس وحدة التصنيف الدولي بالجامعة ، إلى أن تصنيف Subject of ARWU يقوم بتصنيف الجامعات في عدد 54 تخصص عبر المجالات الاساسية الخمسة وهي العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية.