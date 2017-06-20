جامعة فاروس تؤسس أول مركز للتدريب الميدانى بالإسكندرية

بروتوكول تعاون مع مستشفيات القوات المسلحة وشركات البترولهبة حامدأعلن رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، الدكتور محمود محيى الدين، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس أول مركز للتدريب الميدانى لطلابها بين جامعات مصر؛ للنهوض بالمستوى العلمى والعملى لخريجيها، عن طريق تحفيز الطلاب على الالتحاق بفرص تدريبية، ذ

بروتوكول تعاون مع مستشفيات القوات المسلحة وشركات البترول هبة حامد أعلن رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، الدكتور محمود محيى الدين، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس أول مركز للتدريب الميدانى لطلابها بين جامعات مصر؛ للنهوض بالمستوى العلمى والعملى لخريجيها، عن طريق تحفيز الطلاب على الالتحاق بفرص تدريبية، ذات مستوى متميز تساعدهم على تنمية وتطوير مهاراتهم، ومعارفهم وتمكن خريجيها من خدمة المجتمع، من خلال تحقيق التكامل بين مثلث المهارات “التعليمية والبحثية والتطبيقية”. وأضاف (محيى الدين) أن التدريب الميدانى يُعد عاملا مهما فى تحقيق التكامل المثمر بين الجامعة وسوق العمل، لذا حرصت الجامعة على إنشاء مركز يساعد الطلاب على اكتساب خبرات تطبيقية؛ بممارسة ما تم دراسته نظريًا فى بيئة عمل حقيقية، مما يزيد من مهارتهم، وينمى خبراتهم، ويمكنهم من النجاح بالمواقع الوظيفية المختلفة مستقبلا، كما يتيح المركز للمؤسسات التعرف على قدرات الطلاب لاختيار الأنسب منهم فى المواقع الوظيفية المختلفة بعد تخرجهم، بما يساهم فى رفع معدل توظيف خريجى الجامعة.حسب قوله. ومن جانبه أكد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المركز، الدكتور رمضان أبو العلاء أن الجامعة تحرص على توفير القدر الكافى من الخبرة الميدانية لطلابها، فقد أولت اهتماما كبيرا ببرنامج التدريب الميدانى، بالتنسيق مع قطاعات العمل المختلفة بإشراف ومتابعة من الجامعة، وفق آلية محددة للتأكد من تحقيق الأهداف المنشودة، وتأكيدًا على ذلك فإن التدريب الميدانى يأتى “إجباريًا” على الطلاب طبقا للوائح الكليات الداخلية، كأحد المتطلبات الأساسية للتخرج، وعلى الطالب أن يجتازه، فى إحدى جهات التدريب خارج الجامعة ذات العلاقة بتخصصه، وفقا للائحة. وأوضح (رئيس المركز) أن من أهداف التدريب الميداني، العمل على ترسيخ المفاهيم والمعارف والعلوم والمهارات، التى درسها الطالب، وإسقاطها بشكل عملى يمنحه فرصة لاكتساب الخبرة العملية فى الأدوار المختلفة لأى وظيفة قبل التخرج، والإلمام بعقبات وصعوبات واحتياجات ومعدات سوق العمل، ومعرفة كيفية مواجهتها، وإتاحة الفرصة للطالب للتعرف على جهات العمل لاختيار ما يناسبه، وكذلك التعرف على المشكلات العملية والحلول العلمية الملائمة، وذلك من خلال الأبحاث والتقارير. وفى نفس السياق، لفتت، المدير التنفيذى للمركز ـ الدكتورة إحسان ناصف، إلى أن إسهام المركز فى إعطاء كليات الجامعة فكرة واضحة عن حاجة سوق العمل ومتطلباته مما ينعكس إيجابيا عليها، سواء من ناحية تطوير مناهجها أو فتح تخصصات جديدة، بناء على ما يرد من اقتراحات لأعضاء هيئة التدريس المشرفين على تدريب الطلاب، وفتح قنوات اتصال بين سوق العمل وطلبة الجامعة من ناحية, وبين سوق العمل وأعضاء هيئة التدريس والجامعة من ناحية أخرى، بما يعمل على تطوير خطط الدراسة فى كل تخصص, وتعريف جهات التدريب بالإمكانيات المتاحة بالجامعة، وتعريف مؤسسات التدريب للطلبة، مما يحقق فرص أفضل فى الاختيار عند التوظيف. وأردفت (ناصف) قائلة: المركز يوفر فرص التدريب حيث يقوم بتوزيعها على الطلاب المتميزين وبأولوية المعدل التراكمي، وبعد إنهاء الطالب فترة التدريب الخاصة به يقوم بتقديم تقرير نهائى مكتوبا بلغة صحيحة وواضحة يسرد المواضيع التى تدرب ويلحق فى نهاية التقرير الرسومات البيانية والجداول والصور الفوتوغرافية التى تم التقاطها خلال فترة التدريب، على أن يقوم بتقييم ذلك مشرفا التدريب الخارجى والداخلى وجودة التقرير. وأشار رئيس مركز التدريب الى توقيع 17 برتوكول تعاون لتدريب الطلاب مع جهات مختلفة منها “مستشفى القوات البحرية بالإسكندرية، ومستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة، والمستشفى العسكرى العام بالإسكندرية، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين، وشركة الإسكندرية للأسمدة، والشركة المصرية لإنتاج الستيرين، ومعهد الأهرام الإقليمى للصحافة، وشركة سيدى كرير للبتر وكيماويات، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول، وشركة البتر وكيماويات المصرية، وغيرهم.