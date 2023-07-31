جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لتطوير وتعميق الصناعات المصرية

يوقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والمهندس وليد هلال الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، اليوم الإثنين، بروتوكولا في إطار التعاون بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص من أجل تطوير وتعميق الصناعات المصرية وإدخال التطبيقات التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة في هيكل الصناعات المصرية المختلفة.

وصرح المهندس وليد هلال بأن بروتوكول التعاون مع كلية العلوم بجامعة عين شمس يستهدف الارتقاء بصناعات البلاستيك التي تمثل القوة الدافعة وراء تضاعف صادرات قطاع الكيماويات في السنوات العشرين الأخيرة، من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية للمراكز البحثية بجامعة عين شمس في تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجال الميكروبيلوجي واستخدام البكتريا وهو ما سيكون له مردود إيجابي علي صناعات البلاستيك المصرية وبالتالي على صادراتها.



وقال إن البروتوكول سيوقع في احتفال خاص يشارك فيه بجانب الدكتور محمود المتيني، الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم عين شمس وطارق جعفر الرئيس التنفيذي لهذه الشركة المتخصصة فى قطاع البلاستيك اللذين سيعرضان في كلمتهما بالحفل أهمية البروتوكول ومجالات التعاون التي نأمل أن تقدم نموذجًا للشراكة بين الجامعات المصرية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص.



وأشار إلى أن هذه الشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية نعول عليها كثيرًا لتقديم حلول لمشكلات الصناعات المصرية والأهم مساعدتنا في تطوير طرق وتكنولوجيات التصنيع وسبل الاستغناء عن المكون الأجنبي في المنتجات المحلية من أجل تعظيم القيمة المضافة لصناعاتنا المختلفة وبالتالي دعم جهود الدولة في مواجهة أزمة تغيرات أسعار الصرف المتسارعة بسبب العجز المزمن في الميزان التجاري رغم قدرة الصناعات المصرية علي القفز بإنتاجها وصادراتها لمستويات تضاعف الأرقام الحالية.