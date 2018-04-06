جامعة عين شمس تحرز تصنيفا متقدما بتقييم QS RATING

المال - خاصاستعرض د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه د.عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، حول حصول الجامعة على ترتيب متقدم في التقييم الدولي QS RATING لعام 2018.وأشار التقرير إلى أن جامعة عين شمس بادرت بالتقدم للتقييم الدولى الدقيق من خلال تقييم QS RATING بنظام الن

المال – خاص

استعرض د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه د.عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، حول حصول الجامعة على ترتيب متقدم في التقييم الدولي QS RATING لعام 2018.

وأشار التقرير إلى أن جامعة عين شمس بادرت بالتقدم للتقييم الدولى الدقيق من خلال تقييم QS RATING بنظام النجوم فى عام ٢٠١5، موضحًا أن هذا التصنيف يقيّم الجامعة كليًا بدقة من مختلف المجالات (التعليم، التوظيف، التواجد الدولى، الأبحاث العلمية الدولية، الامكانيات، المسؤولية الاجتماعية، الشمولية)، وأن التصنيفات الأخرى تعتمد بشكل أساسي على الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمقياس لمستوى الجامعة ككل.

وأوضح التقرير أن جامعة عين شمس حصلت على ٤ نجوم فى عام ٢٠١٨، وعلى تقييم ٥ نجوم فى كل من (التعليم، التوظيف، الشمولية، المسؤولية، المجتمعية، والإمكانيات)، و(4) نجــــوم فى التـواجـد الدولى مقـــارنة بــــ (3) نجوم فى ٢٠١٥، و(3) نجوم فى كل من الأبحاث الدولية مقارنة بنجمتين فى ٢٠١٥.

من جانبه، أكد د. عبد الوهاب عزت أن حصول الجامعة على الترتيب المتقدم في هذا التصنيف هو نتاج الجهود التى بذلتها الجامعة في هذا الشأن، حيث تم التواصل المستمر مع منظمة QS وتجميع البيانات الخاصة بالجامعة ودراسة طريقة التقييم بدقة، فضلًا عن إرسال تقرير بنقاط القوة والضعف والعمل عليها خلال الثلاث سنوات، مؤكدًا أن هناك رعاية وتشجيعا من إدارة الجامعة على أن تكون الجامعة فى دائرة التميز منذ انطلاقها وحتى الآن.