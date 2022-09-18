جامعة سيناء تقدم 30 منحة دراسية لأصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة

أعلن مجلس أمناء جامعة سيناء، توفير منح لأول مرة لاصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة.

ويأتي ذلك مراعاة للازمة الاقتصادية الحالية، ويحصل الطلاب في تلك الحالة علي خصم بنسبة تصل إلى 30% من المصروفات الدراسية لعدد 30 طالب.

وسيتم توفير المنح بفرعى الجامعة فى العريش والقنطرة فى كليات الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعى والهندسة وإدارة الأعمال وكلية الإعلام بفرع القنطرة.

وأكد مجلس أمناء جامعة سيناء ،خلال اجتماعه، أن الحصول على هذه المنحة يكون بعد استيفاء الحد الأدنى للتقدم

إلي جانب شروط الحصول على المنحة وذلك من خلال والموضحة عبر الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDYjN7PDowkjWQFv0IW4qGdjLxsJ3HEZL4ERMYdulVrBIhwA/viewform

وأشار مجلس أمناء جامعة سيناء، إلى أن هذه المنح تأتى فى إطار الدور المجتمعى للجامعة لدعم الفئات ذوى الظروف الخاصة من خلال إتاحة وتوفير التعليم الجامعى لهؤلاء الطلاب بما يضمن توفير فرص لهم،.

جدير بالذكر أن مجلس الأمناء سبق وأعلن عن عدد من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين فى الثانوية العامة وأصحاب الهمم ، أبناء أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات والمراكز البحثية.

بالإضافة إلي منح اشقاء الطلاب الدارسين فى الجامعة ومنح خاصة لأبناء محافظة سيناء ، وكذلك منح لأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وتستقبل جامعة سيناء الطلاب بحد ادني 77% للقبول بكلية طب الاسنان ، و76% للقبول بكلية العلاج الطبيعى ، و73% للقبول بكلية الصيدلة .

و66% كحد أدنى للقبول بكلية الهندسة ، و61% للقبول بكليات الحاسبات ، و و55% للقبول بكليات الإعلام وإدارة الأعمال.

وتقدم جامعة سيناء كلياتها من خلال فرعى العريش والقنطرة حيث تتضمن كليات الصيدلة وطب وجراحة الفم والاسنان.

وكلية الهندسة وتشمل تخصصات: الهندسة المدنية والمعمارية فى تخصصى التصميم الداخلى العمارة والتخطيط، والهندسة الكهربية .

وكذلك الحاسب الالى فى تخصصات: هندسة الالكترونيات والاتصالات وهندسة القوى والالات الكهربية وهندسة الحاسبات والتحكم وهندسة الاتصالات والمعلومات.

بالاضافة إلى الهندسة الميكانيكية فى تخصصات: هندسة التصميم والانتاج وهندسة القوى الميكانيكية وهندسة الميكاترونيكات، إلى جانب الهندسة الطبية الحيوية.

كما تتضمن كلية تكنولوجيا المعلومات وتشمل برامج علوم الحاسب وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتكنولوجيا المعلومات.

وكلية الإعلام وتشمل الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة والإلكترونية والاتصالات التسويقية.

وكلية إدارة الاعمال وتشمل الإدارة والمحاسبة والتسويق والتمويل والإستثمار.