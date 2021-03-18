جامعة سيناء تدرس إنشاء فرع الأقصر فى «طيبة الجديدة»

تدرس جامعة سيناء، التابعة لرجل الأعمال الشهير حسن راتب، إنشاء فرع لها فى مدينة طيبة الجديدة ضمن توسعاتها فى السوق المصرية واختراق منطقة الصعيد.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن مسئولى جامعة سيناء تواصلوا منذ فترة مع جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، لبحث أفضل المواقع المقترحة لتنفيذ فرع للجامعة فى المدينة.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن جامعة سيناء ترغب فى التوسع بمنطقة الصعيد، التى تعانى من انخفاض تلك النوعية من الاستثمارات، وفضلت طيبة الجديدة لموقعها المتميز بجنوب مصر بخلاف انخفاض أسعار بيع الأراضى المخصصة للجامعات عند مقارنتها بالمدن الجديدة فى الصعيد.

وأوضحت أن مسئولى جهاز طيبة الجديدة سيعرضون جميع المواقع المقترحة على جامعة سيناء بهدف اختيار أنسبها لإنشاء الفرع المنتظر، الذى سيحمل مسمى جامعة سيناء فرع الأقصر.

وأكدت المصادر أن طيبة الجديدة تشهد إقبالا من المستثمرين المختصين بقطاع التعليم، ومنهم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتى حصلت على قطعة أرض مساحتها 44 فدانا بقيمة إجمالية 175 مليون جنيه، لإنشاء فرع لها بالصعيد، وبالفعل سددت كامل قيمة الأرض بصورة نقدية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتأكيد جديتها.

وأشارت إلى أن شركة «فهيمكو» للمقاولات حصلت على توسعات عبر شراء 9.4 فدان مجاورة لقطعة أرض حصلت عليها فى السابق مساحتها 15 فدانا لإنشاء جامعة خاصة، وسيتم توظيف القطعة الجديدة لإجراء توسعات إضافية للجامعة والتى ستضم 6 كليات.

وتعتبر مدينة طيبة الجديدة الواقعة بمحافظة الأقصر إحدى مدن الجيل الثالث فى مصر التى تم إنشاؤها بموجب قرار جمهورى عام 2000، ويبلغ عدد سكانها حالياً 28 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 238 ألف نسمة.

جدير بالذكر أن جامعة سيناء من أبرز الجامعات الخاصة فى مصر، وتخدم الطلاب المصريين والعرب، وتأسست عام 2006، ولديها فرعان حاليا هما مدينة العريش بشمال سيناء، والثانى بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وتضم جامعة سيناء 14 كلية منها الصيدلة والصناعات الدوائية، طب الأسنان، العلوم الهندسية، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، إدارة الأعمال والتسويق الدولى، تكنولوجيا الإعلام، والطب والعلاج الطبيعى والطاقة والتعدين.