جامعة سيناء تحتفل بتخريج دفعات 2021-2022

نظمت جامعة سيناء فرعي العريش والقنطرة حفلات تخرج دفعات 2021 – 2022 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

حضر الحفلات الدكتور محمود راتب نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور حاتم البلك رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وعدد من الشخصيات العامة.

وشهد اليوم الأول حفل دفعة ٢٠١٩- ٢٠٢٠ ودفعة ٢٠٢٠- ٢٠٢١ لكليتي الصيدلة وطب الأسنان فرع القنطرة.

وكذلك دفعة ٢٠١٩- ٢٠٢٠ ودفعة ٢٠٢٠- ٢٠٢١ لكليات طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، الإعلام، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات IT.

وتضمن حفل تخرج اليوم الثاني دفعة ٢٠٢١ -٢٠٢٢ كلية الصيدلة، وكلية طب الأسنان فرع القنطرة، ودفعة ٢٠٢١- ٢٠٢٢، كليات طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، الإعلام، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور حاتم البلك، حرص جامعة سيناء منذ نشأتها من 17 عاما على إعداد الطلاب متميزين علميا ليساعدوا في نهضة التنمية على أرض سيناء وفي سائر أنحاء مصر .

وأشار البلك إلى أن الجامعة استطاعت الحفاظ على تميزها الأكاديمي واستمرار عطائها غير مقطوع أو ممنوع رغم كل التحديات .

كما أكد حرص الجامعة على تنفيذ رؤية الدولة وتحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء بوابة مصر الشرقية لإعادة رسم الخريطة السكانية بما يضمن الأمن والأمان لسكان مصر جميعا.

البلك: بدء الدراسات العليا في كلية الصيدلة

وأعلن الدكتور حاتم البلك، عن بدء الدراسات العليا في كلية الصيدلة.

وكذلك بدء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة في التخصصات المختلفة لبدء الدراسات العليا من بينها كلية طب الأسنان بالعريش والقنطرة.

فضلا عن بدء إجراءات الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لجميع كليات فرعي الجامعة.

ولفت إلى أن جامعة سيناء تضع في رأس اهتمامتها تحصين الإنسان والطالب بالخلق عبر مجموعة من عناصر العملية التعليمية السليمة كتنوع المواد الدراسية وتطوير المحتوى العلمي .

وكذلك المقررات الدراسية لتلبية سوق العمل والتقويم المستمر واختيار أعضاء هيئة التدريس المتميزين في تخصصاتهم وفقا لمتطلبات الجودة .

وكذلك توظيف أحدث التكنولوجيا العالمية لتحقيق أعلى جودة تعليمية فضلا عن الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية للمساهمة في بناء شخصية طالب فريدة.

وتابع البلك أن الجامعة تقدم المنح الدراسية والمخفضة لأبناء محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والمتفوقين والمتميزين وغير القادرين منذ 2006 .

بالإضافة إلى مئات الخدمات لأهالي المناطق المجاورة بفرعي الجامعة في العريش والقنطرة، سواء الطبية أو غيرها،

وأوضح أن إجمالي أعداد خريجين جامعة سيناء بلغ 13 ألف و85 خريج بينهم 694 من الدول العربية والأجنبية.

وقدم رئيس جامعة سيناء الشكر للقوات المسلحة ورجال الشرطة مترحما على الشهداء والأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقرار الوطن بالكامل.

فضلا عن دعمهم المستمر فى تأمين ونقل أساتذة وطلاب الجامعة واستمرار العملية التعليمية بيها، بما يعكس الأهمية القومية باستمرار جامعة سيناء التي تقدم خدماتها على أرض سيناء.