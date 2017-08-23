جامعة سيناء تتفاوض لاقتراض مليار جنيه

محمد سالم:تخوض جامعة سيناء الخاصة مفاوضات جادة للحصول على تمويل بقيمة تصل إلى نحو مليار جنيه، بغرض مقابلة الالتزامات المالية لخطة توسعاتها الإستراتيجية فى الفترة المقبلة.وتسعى الجامعة لتنفيذ توسعات داخل المقر الرئيسى بمدينة العريش، بالإضافة لتدشين 5 كليات جديدة بفرعها بمنطقة القنطرة، حسب تصريحات

محمد سالم:



تخوض جامعة سيناء الخاصة مفاوضات جادة للحصول على تمويل بقيمة تصل إلى نحو مليار جنيه، بغرض مقابلة الالتزامات المالية لخطة توسعاتها الإستراتيجية فى الفترة المقبلة.

وتسعى الجامعة لتنفيذ توسعات داخل المقر الرئيسى بمدينة العريش، بالإضافة لتدشين 5 كليات جديدة بفرعها بمنطقة القنطرة، حسب تصريحات رئيس مجلس الأمناء الدكتور حسن راتب مطلع العام الحالى.

وقالت مصادر لـ«المال»، إن إدارة الجامعة تفاضل بين البنوك وعدد من شركات التأجير التمويلى لتدبير السيولة المستهدفة، وأنها بدأت بالفعل اجتماعات مع كلا الطرفين لمناقشة المشروع والنموذج المالى المقترح والعرض التمويلى المناسب.

وتشمل التوسعات إنشاء 5 كليات فى فرع الجامعة بالقنطرة هى: الهندسة، والإعلام، وإدارة الأعمال، والتمريض، إضافة إلى كلية للعلاج الطبيعى، بالإضافة لتدشين مستشفى ونادٍ بالمقر الرئيسى بمدينة العريش.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الجامعة تميل بشكل أكبر للحصول على السيولة عبر شركات التأجير التمويلى لكنها لم تحسم قرارها حتى الآن.

وتخوض الجامعة حاليًا مفاوضات مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للحصول على مساحة 200 فدان، لإنشاء فرع جديد لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق تصريحات أيضا لرئيس مجلس الأمناء الدكتور حسن راتب نشرت مطلع الشهر الماضى، لافتا إلى أن الاستثمارات المبدئية للجامعة الجديدة تصل لمليار جنيه، وسوف تتضاعف فى مراحل لاحقة، وسيتم إنشاء مراكز تعليمية ومعامل ومبانٍ للطلاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس، وملاعب ومساحات مفتوحة.

ولفت إلى أنه يستهدف توجيه استثمارات خلال الفترة المقبلة لمدن القناة وبصفة خاصة «الإسماعيلية»، من خلال إنشاء أماكن ترفيهية ومول تجارى وغيرها.

وتأسست جامعة سيناء بالقرار الجمهورى رقم 363 لسنة 2005 طبقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن الجامعات الخاصة والذى استبدل بالقانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية وتضم نحو 14 كلية فى علوم الهندسة والطاقة والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والتكنولوجيا الحيوية والزراعة وغيرها بالإضافة إلى مركز سيناء للبحوث والتنمية.