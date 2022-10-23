جامعة ستانفورد تختار 14 من علماء الطاقة الذرية المصرية بقائمة أفضل 2% من الباحثين عالميا

قال الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، إنه تم إدراج 14 عالمًا من علماء هيئة الطاقة الذرية في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم ، طبقاً لمؤشرات الاقتباس المركبة للباحثين وذلك وفق القائمة السنوية التي تصدرها جامعة ستانفورد الأمريكية.

وتعتمد القائمة على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة ستانفورد الأمريكية والتي تتضمن أعلى 2% من العلماء في العالم من مختلف المجالات والذي يتم ترتيبهم على أساس عدد الأبحاث المنشورة، وأيضاً عدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها عالمياً ودولياً.

عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية

واستخدمت قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمى Elsevier لاستخراج هذه المؤشرات المتنوعة بهذه القائمة، ومنها النشر العلمى العالمى ومؤشر H، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب.

وأضاف الحاج أن هذه القائمة تضم ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علمياً متنوع و176 تخصص فرعي.

وأوضح انه يتم عرض بيانات منفصلة عن الحياة المهنية للباحثين، ويتم توفير النسب المئوية الخاصة بمجال الأبحاث لجميع العلماء الذين لديهم 5 أوراق بحثية على الأقل ، كما يتم تحديث بيانات المهنة حتى نهاية عام 2021 ، وتتعلق بيانات السنة الأخيرة الفردية بالاقتباسات المتلقاة خلال العام الميلادي 2021 ، لافتا أن الاختيار يستند على أفضل 100000 عالم حسب الدرجة c (مع الاستشهادات الذاتية وبدونها) أو النسبة المئوية رتبة 2٪ أو أعلى في المجال الفرعي.

وتم مشاركة عدد 195 ألف عالم في قاعدة البيانات المهنية و حوالي 200 ألف عالم في مجموعة بيانات العام الأخير ، فيما تعتمد القائمة للعام الحالي 2022 على أخر بيانات مدخلة حتى سبتمبر 2022 من Scopus .

وتنشر المال أسماء بعض العلماء بالهيئة والذين تم اعتمادهم :-

ا.د/هشام فؤاد علي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والحاصل على جائزتى الدولة التشجيعية والتقديرية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى و جائزة النيل للعلوم لعام 2019، السيد عبد العزيز حجازي رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع الأسبق، ا.د/حسن أحمد عبد الرحيم – نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق للتدريب والتعاون الدولي، محمد عبد المطلب عبد الرحمن فايز – استاذ الكيمياء الاشعاعية ووكيل شعبة انتاج النظائر والمصادر المشعة.

الدكتور حسام الدين مصطفى صالح أستاد كيمياء معالجة النفايات ورئيس قسم النظائر المشعة بمركز البحوث النووية ،د/مصطفي محمد سليمان غراب استاذ الكيمياء العضوية التطبيقية بقسم البحوث الدوائية والاشعاعية، ا.د/غريب السيد الصياد مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والنانوتكنولوجى بالمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ، د-محمد محمدى غباشي استاذ مساعد كيمياء البوليمرات والنانوتكنولوجى المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

وأوضح الحاج أن هذا التميز لعلماء الهيئة هو نتاج خطة واضحة لرؤية الهيئة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي تم وضعها والعمل عليها وتوفير كافة الإمكانيات للتحول بها للوصول إلى أعلى مكانة علمية وبحثية وتطبيقية في هذا المجال،بالإضافة إلى السعي لتطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف.

وأكد علي تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها، وكذلك السعي لدى جميع أجهزة الدولة لتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وجميع العاملين بالهيئة للمنافسة وختاماً، أهتمام الهيئة بنقل الخبرات من الرعيل الأول من علمائها لجيل الشباب.

وقال شريف الجوهري المتحدث بإسم الهيئة ، بأنه للعام الرابع على التوالي استطاع علماء الهيئة تحقيق ذلك الأنجاز العلمي المتميز والذي يدعم تقدم الهيئة بالتصنيفات العلمية الدولية.