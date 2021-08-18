جامعة زويل تعلن خفض الحد الأدنى للقبول إلي 75%

أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، عن قرار مجلس الإدارة خفض الحد الأدني للقبول لطلاب الثانوية العامة ومدارس STEM من 85% إلى 75 %.

وقرر مجلس الإدارة استمرار العمل بنفس الحد الأدنى لباقى الشهادات العربية والأجنبية والأزهرية وهو 85%.

ويأتي القرار بعد إعلان نتائج الثانوية العامة صباح أمس، وفي إطار تحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب وإتاحة الفرص للجميع للالتحاق بجامعة العلوم والتكنولوجيا خاصة بعد ظهور مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 ، وانخفاض نسب المجموع عن العام الماضي.

وأعلنت زويل عن فتح باب القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا وذلك لكافة الطلاب الراغبين في تسجيل أماكنهم بالمدينة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية.

ويستقبل المقر الرسمي للمدينة الكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعة للعام الدراسي 2021/2022 حتى الأول من سبتمبر لعام 2021.

وذلك طبقاً لمعايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل : WWW.ZEWAILCITY.EDU.EG

يذكر أن مدينة زويل خرجت من جامعتها حتى الآن 5 دفعات وبلغت نسبة توظيف خريجيها 90% خلال الشهور الثلاثة الأولى بعد التخرج في الوقت الذي تبلغ نسبة التوظيف العالمية 60% خلال 6 شهور

وحصل نسبة كبيرة من الخريجين على منح كاملة بكبرى الجامعات العالمية للحصول على درجة الدكتوراة مباشرة دون حصولهم على الماجستير.

فضلا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع هذه الجامعات لمنح شهادات مشتركة على مستوى الماجستير والدكتوراة

وتقدم جامعة زويل تخصصات حديثة تواكب الثورة الصناعية الرابعة وتتضمن الدراسة المسار الهندسي و يمنح درجة البكالوريوس في الهندسة في تخصصات

هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة

هندسة النانو تكنولوجي

هندسة الطيران

هندسة البيئة

هندسة الفضاء والمعلومات

وتقدم الجامعة درجة بكالوريوس علوم في تخصصات