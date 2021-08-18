لايف

جامعة زويل تعلن خفض الحد الأدنى للقبول إلي 75%

قرر مجلس الإدارة استمرار العمل بنفس الحد الأدنى لباقى الشهادات العربية والأجنبية والأزهرية وهو 85%
جهاد سالم 4:55 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 4:55 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

 أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، عن قرار مجلس الإدارة خفض الحد الأدني للقبول لطلاب الثانوية العامة ومدارس STEM من 85% إلى 75 %.

وقرر مجلس الإدارة استمرار العمل بنفس الحد الأدنى لباقى الشهادات  العربية والأجنبية والأزهرية وهو 85%.

ويأتي القرار بعد إعلان نتائج الثانوية العامة صباح أمس، وفي إطار تحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب وإتاحة الفرص للجميع للالتحاق بجامعة العلوم والتكنولوجيا خاصة بعد ظهور مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 ، وانخفاض نسب المجموع عن العام الماضي.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة غدا السبت.. العظمى في القاهرة 38 وأسوان 44

وأعلنت زويل عن فتح باب القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا وذلك لكافة الطلاب الراغبين في تسجيل أماكنهم بالمدينة من  الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية. 

ويستقبل المقر الرسمي للمدينة الكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعة للعام الدراسي 2021/2022  حتى الأول من سبتمبر لعام 2021.

وذلك طبقاً لمعايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل : WWW.ZEWAILCITY.EDU.EG

 يذكر أن مدينة زويل خرجت من جامعتها حتى الآن 5 دفعات وبلغت نسبة توظيف خريجيها 90% خلال الشهور الثلاثة الأولى بعد التخرج في الوقت الذي تبلغ نسبة التوظيف العالمية 60% خلال 6 شهور

اقرأ أيضا  ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر

وحصل نسبة كبيرة من الخريجين على منح كاملة بكبرى الجامعات العالمية للحصول على درجة الدكتوراة مباشرة دون حصولهم على الماجستير.

فضلا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع هذه الجامعات لمنح شهادات مشتركة على مستوى الماجستير والدكتوراة

وتقدم جامعة زويل تخصصات حديثة تواكب الثورة الصناعية الرابعة وتتضمن الدراسة المسار الهندسي و يمنح درجة البكالوريوس في الهندسة في تخصصات

اقرأ أيضا  تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي
  • هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة
  • هندسة النانو تكنولوجي
  • هندسة الطيران
  • هندسة البيئة
  • هندسة الفضاء والمعلومات

وتقدم الجامعة درجة بكالوريوس علوم في تخصصات

  • العلوم الطبية الحيوية
  • فيزياء الأرض والكون
  • علوم المواد
  • علوم النانو
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

وزيرة الهجرة تزور مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة القليوبية مع وفد من المصريين بالخارج

عصام عميرة 5:01 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

درجات الحرارة غدا.. طقس حار رطب على الإسكندرية نهارا وتسجل 32 للعظمي

عصام عميرة 4:43 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

تعرف على تنسيق كليات أدبي 2021 «المرحلة الأولى» في جميع الجامعات

جهاد سالم 2:36 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

رئيس الوزراء يهنئ الناجحين بالثانوية ويوجه رؤساء الجامعات بمتابعة تطعيم «كورونا»

صفية حمدي 2:22 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

تنفيذا لمبادرة السيسي: «التعليم العالي» توفر 200 منحة لخريجي الهندسة والحاسبات والمعلومات بالجامعات الأهلية الجديدة

جهاد سالم 2:17 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

وزير التعليم يهنئ طلاب الثانوية فى اجتماع الحكومة ويُعلن : تحويل 582 طالبا للنيابة العامة للغش

صفية حمدي 2:11 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21