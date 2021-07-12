لايف

جامعة زويل تخفض الرسوم الدراسية 35% لعام 2021-2022 وتثبتها عند 96 ألف جنيه

زويل هى الجامعة الوحيدة التى خفضت رسومها الدراسية العام الدراسى 2020 - 2021 بنحو 35% لتصل إلى 96 ألف جنيه بدلا من 146 ألف جنيهجامعة زويل
جهاد سالم 2:51 م, الأثنين, 12 يوليو 21 2:51 م, الأثنين, 12 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، إن مجلس الإدارة قرر تثبيت الرسوم الدراسية للعام الدراسى الجديد 2021-2022.

ولفت عبد ربه إلى أن زويل هى الجامعة الوحيدة التى خفضت رسومها الدراسية العام الدراسى 2020 – 2021 بنحو 35% لتصل إلى 96 ألف جنيه بدلا من 146 ألف جنيه.

اقرأ أيضا  وزير التنمية المحلية: الحكومة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لنجاح ماراثون الثانوية العامة

ونوه عبد ربه خلال المائدة المستديرة التى نظمتها الجامعة اليوم ، بأن الجامعة واجهت العديد من التحديات على خلفية انخفاض إيراداتها لتراجع أسعار الفائدة على الودائع وتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ككل.

واستكمل أن مدينة زويل تمكنت من تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات ، ورغم ذلك اتجهت لخفض الرسوم الدراسية.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الاثنين.. حار على القاهرة وشبورة صباحا ورياح نشطة

وأكد عبد ربه استمرار مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فى تقديم دعم ومنح للطلاب حيث تصل المنح لنحو 75% من طلاب المدينة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

طقس غدا الثلاثاء.. حار ورياح نشطة على القاهرة

دعاء محمود 3:34 م, الأثنين, 12 يوليو 21

«التعليم» ترصد حالتي غش إلكتروني بامتحان اللغة الأجنبية الثانية

جهاد سالم 12:33 م, الأثنين, 12 يوليو 21

كندا تفرض قيودا على حركة القطارات بسبب حرائق الغابات

أحمد فراج 9:55 ص, الأثنين, 12 يوليو 21

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

المال - خاص 1:21 ص, الأثنين, 12 يوليو 21

درجات الحرارة اليوم الاثنين 12-7-2021 فى مصر

عصام عميرة 1:05 ص, الأثنين, 12 يوليو 21

حالة الطقس اليوم الإثنين 12-7-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 36 درجة عظمى

دعاء محمود 12:11 ص, الأثنين, 12 يوليو 21