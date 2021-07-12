جامعة زويل تخفض الرسوم الدراسية 35% لعام 2021-2022 وتثبتها عند 96 ألف جنيه

زويل هى الجامعة الوحيدة التى خفضت رسومها الدراسية العام الدراسى 2020 - 2021 بنحو 35% لتصل إلى 96 ألف جنيه بدلا من 146 ألف جنيهجامعة زويل

قال الدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، إن مجلس الإدارة قرر تثبيت الرسوم الدراسية للعام الدراسى الجديد 2021-2022.

ولفت عبد ربه إلى أن زويل هى الجامعة الوحيدة التى خفضت رسومها الدراسية العام الدراسى 2020 – 2021 بنحو 35% لتصل إلى 96 ألف جنيه بدلا من 146 ألف جنيه.

ونوه عبد ربه خلال المائدة المستديرة التى نظمتها الجامعة اليوم ، بأن الجامعة واجهت العديد من التحديات على خلفية انخفاض إيراداتها لتراجع أسعار الفائدة على الودائع وتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد ككل.

واستكمل أن مدينة زويل تمكنت من تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات ، ورغم ذلك اتجهت لخفض الرسوم الدراسية.

وأكد عبد ربه استمرار مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فى تقديم دعم ومنح للطلاب حيث تصل المنح لنحو 75% من طلاب المدينة.