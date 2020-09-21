جامعة حلوان : 668 طالبا سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة

استقبلت جامعة حلوان حتى الآن 668 طالب من طلاب المرحلة الثالثة لتسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة المخصصة للطلاب خلال تنسيق الجامعات 2020.

وقالت جامعة حلوان في بيان لها، أنه توافد 257 طالبًا على المعمل المركزى بينما سجل 89 طالبًا رغباتهم في معمل هندسة حلوان، وتوافد ٢٩٩ طالبًا على معمل هندسة المطرية.

وسجل 9 طلاب بمعمل كلية الفنون الجميلة و 14 طالبًا بمعمل كلية التربية الموسيقية.

يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت 5 معامل لتقديم خدمات تسجيل الرغبات خلال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، تحت رعايةالدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة ،

وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق و قد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة علي التزام الطلاب و أولياء أمورهم بكافة مراحل التنسيق بجميع الاجراءات الاحترازية والوقائية، خلال عملية تسجيل الرغبات، نظراً للظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضاً تزويد القاعات بعدد كافي بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر خلال كافة مراحل التنسيق.