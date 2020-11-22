اتصالات وتكنولوجيا

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لإدراج المجلات العلمية بقواعد البيانات العالمية

وذلك فى ضوء اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمى والنشر الدولى؛ بهدف وضع الجامعة فى أولى صفوف التصنيف الدولي للجامعات العالمية
مدحت إسماعيل 5:44 م, الأحد, 22 نوفمبر 20 5:44 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

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نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث في جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورشة عمل خاصة بالمجلات العلمية الصادرة من كليات وقطاعات الجامعة المختلفة.

وذلك فى ضوء اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمى والنشر الدولى؛ بهدف وضع الجامعة فى أولى صفوف التصنيف الدولي للجامعات العالمية.

حاضر في ورشة العمل الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان، ومدير وحدة دعم البحث العلمي، ومستشار البحث العلمى بالجامعة.

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حضر ورشة العمل وكلاء الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة المختلفة، وكذا رؤساء وأعضاء هيئات تحرير المجلات العلمية الصادرة من مختلف كليات الجامعة.

وأوضحت الدكتورة مني فؤاد عطية أن الفترة الماضية شهدت تطورا مذهلا في تقنيات النشر العلمي وأدواته، حيث ذللت تلك التقنيات العديد من المصاعب التي كانت تعوق عمليات النشر.

وأضافت أن هناك قواعد بيانات علمية تتطلب عدد من الاشتراطات الخاصة التي يتعين على المجلات استيفائها قبل الموافقة على إدراجها ضمن هذه المواقع.

وأشار الدكتور محمد القصاص إلي أن ورشة العمل تهدف إلى تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة حلوان المختلفة، وإدراجها بقواعد البيانات العالمية.

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وأوضح أن هناك 19 مجلة علمية حاليا صادرة من كليات الجامعة المختلفة، ولها رقم إيداع دولي، مضيفا أن جامعة حلوان تسعى وتهدف إلى زيادة وجود المجلات على مواقع النشر البحثية الدولية المختلفة.

كما تضمنت ورشة العمل استعراض موقف مجلات جامعة حلوان فى تصنيف المجلس الأعلى للجامعات.

وكذلك موقف هذه المجلات فى النشر على قواعد البيانات العالمية وتم عرض نظام احتساب النقاط في تقييم المجلس الأعلى.

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وكذلك شروط النشر في المجلات الدولية، والاشتراطات للنشر على قاعدة بيانات scopus وغيره لفهرسة وتبويب المجلات عليها.

وتناولت ورشة العمل أيضا موقف كل مجلة على حدة من المجلات الصادرة عن كليات جامعة حلوان والدعم المطلوب من الجامعة لدعم هذه المجلات ومساعدتها على رفع تصنيفها او مساعدتها علي أن تكون مفهرسة على قواعد البيانات العالمية، بما يسهم فى زيادة مخرجات البحث العلمى الصادرة من الجامعة دوليا.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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