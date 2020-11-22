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جامعة حلوان تنظم ندوة عن فيروس كورونا وعلاقته بالإنفلونزا الموسمية

بكلية الطب بجامعة حلوان
مدحت إسماعيل 5:49 م, الأحد, 22 نوفمبر 20 5:49 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

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نظمت كلية الآداب بجامعة حلوان ندوة توعوية بعنوان ( فيروس كورونا وعلاقته بالإنفلونزا الموسمية ) وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة مها حسنى القائم بعمل عميد الكلية، حاضر فيها الدكتور ولاء زين العابدين استشارى الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة حلوان.

تناولت الندوة عرضا تفصيليا عن فيروس كورونا وأنواعه، وطرق العدوى والتشخيص، والفرق بين أعراضها وأعراض الإنفلونزا الموسمية، كما تناولت أيضاً بروتوكولات العلاج المختلفة، حيث تم التدريب على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتوعية بالأخطار المترتبة في حالة الإصابة بالفيروس.

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وفي نهاية الندوة أجاب دكتور ولاء زين على أسئلة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تم توزيع نسخ من الدليل التوعوي عن جائحة كورونا وطرق الوقاية والعلاج، من خلال اتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من كافة الأمراض.

عُقدت الندوة تحت إشراف الأستاذ الدكتورة رشا صالح القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و دكتورة هناء عبد العزيز -مدير وحدة خدمة المجتمع، ودكتورة هالة الجزايرلى نائب مدير وحدة خدمة المجتمع.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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