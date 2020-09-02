جامعة حلوان تفتح باب التقديم لبرنامج ليسانس الترجمة الفورية بكلية الآداب

بدء استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الانضمام لبرنامج الترجمة الفورية في جامعة حلوان

أعلنت كلية الآداب في جامعة حلوان عن فتح باب التقدم لبرنامج ليسانس الترجمة الفورية والتحريرية بقسم اللغة الإنجليزية.

وبرنامج جامعة حلوان يمنح الدارسين درجة الليسانس في الترجمة الفورية والتحريرية، وذلك في ظل اهتمام جامعة حلوان.. تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بالبرامج الجديدة التي تساعد على تنمية مهارات الطلاب.

يهدف البرنامج إلى تخريج مترجمين متميزين في مجال الترجمة الفورية والتحريرية، ويقوم بالتدريس نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين والمتخصصين.

تجهيزات عالية

وتتم الدراسة في قاعات مجهزة بأحدث التقنيات، ويعتمد البرنامج على أحدث الطرق في التدريس والدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية.

وتكون مدة الدراسة 4 سنوات على ثمانية فصول دراسية مع بداية العام الدراسى الجديد.

ويشترط أن يجتاز الطالب امتحان القبول، ويمنح الدارس بعد انتهاء البرنامج شهادة درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية ترجمة فورية وتحريرية.

تنمية مهارات الطلاب

ويتميز البرنامج بوجود عدد من المقررات التي تعمل على تنمية مهارات الطالب في المجالات التالية:

１-إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، فضلا عن اللغة العربية الأم.

２-إجادة أنواع مختلفة من الترجمة التخصصية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية والعكس.

３-اكتساب مهارة الفن والتعبير في لغة أوروبية أخرى «ألماني – فرنسي».

４-امتلاك المهارات المهنية والتقنية اللازمة التي تؤهل الطالب لسوق العمل.

５-يقوم بالتدريس نخبة متميزين من الأساتذة المتخصصين في مجال الدراسة.

６-يعتمد البرنامج على الدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية.

７-وجود مخططات اختيارية مما يتيح للطالب الحرية في اختيار دراسته.

كليات جامعة حلوان

وتضم جامعة حلوان 22 كلية من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى المعهد القومي للملكية الفكرية.

ونظمت اليوم الجامعة عمل «كيف تختار المجلة العلمية المناسبة لنشر البحث».. وورشة عمل مخصصة للباحثين بالكليات العملية والنظرية والمهتمين بالنشر العلمي باللغة الإنجليزية.

وفي مايو 2019، افتتحت جامعمة حلوان فندق كلية السياحة والفنادق بالجامعة، وذلك بتكلفة 2.3 مليون جنيه.

ويعد فندق كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، فندقًا تعليميًا لتدريب طلاب قسم الإدارة الفندقية بالكلية في كافة المراحل الدراسية المختلفة.

ويرجع تاريخ إنشاء فندق كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان إلى عام 1981 وتم تجديده وتطويره بصورة كاملة.

ويحتوي الفندق على 12 غرفة إقامة بين غرف مزدوجة وفردية وغرف عائلية 6 غرف مزدوجة، 4 غرف فردي، 2 غرفة عائلية.