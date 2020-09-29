جامعة حلوان تفتح باب التشعيب الإلكتروني لطلاب الفرقة الإعدادي بالفنون التطبيقية

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية الثقافية والفكرية التي تنمي روح الإبداع والمنافسة لدى الطلاب

أعلنت كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، عن فتح باب التشعيب الإلكتروني لطلاب الفرقة الإعدادي وذلك من خلال التسجيل والدخول على الرابط التالى:

http://app2.helwan.edu.eg/appllied/login.asp

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية وإشراف أ.د. شريف حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يقوم الطلاب بالدخول على الرابط وتسجيل الاسم والرقم القومي والجنسية ورقم التليفون والبريد الإلكتروني وتسجيل الرقم السري ورغبات الطالب عقب كتابة كلمة المرور الافتراضية عند الدخول لاول مرة على الموقع.

ويغير الطالب كلمة المرور بكتابتها مرتين والضغط على زر الحفظ، ثم يضغط على زر الرغبات ويقوم الطالب باستكمال كافة البيانات التى تظهر له على الشاشة.

ويقوم الطالب باختيار الرغبات بالترتيب الذى يفضله، وعند الانتهاء من تسجيل البيانات والرغبات يقوم الطالب بالدخول على صفحة الافادة والتأكد من صحة البيانات التى سجلها فى الخطوة السابقة، ويفضل الاحتفاظ بصورة من الافادة على الموبايل الخاص بالطالب.

في سياق متصل أعلنت إدارة النشاط العلمي في جامعة حلوان عن إطلاق مسابقة أفضل قصة خيال علمي لطلاب كليات الجامعة ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية الثقافية والفكرية التي تنمي روح الإبداع والمنافسة لدى الطلاب.

وتعد قصة الخيال العلمي هي قصة أدبية خيالية يستخدم فيها مؤلفها أو يستعين بالعوامل الفيزيائية أو الكونية مثل الحياة على كواكب أخرى أو فلسفية من تأليف الطالب، وذلك في عدد صفحات لا يقل عن ١٠ ولا يزيد عن ٢٠ صفحة.

للمشاركة في المسابقة على الطالب إرسال القصة وصورة البطاقة الشخصية وصورة الكارنيه ورقم التليفون على الإيميل :medhat12157@gmail.com .

على أن يكون آخر ميعاد لتقديم القصة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠.