ثقافة وفنون

جامعة حلوان تستعد لافتتاح متحف الفن المعاصر

يأتي ذلك بعد تجهيزه بأحدث أنظمة الإضاءة ووسائل العرض المتحفي
مدحت إسماعيل 12:57 م, الأثنين, 23 نوفمبر 20 12:57 م, الأثنين, 23 نوفمبر 20

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يستعد “مجمع الفنون والثقافة” بـ جامعة حلوان ، والذي افتتحه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، لوضع اللمسات النهائية لمتحف الفن المعاصر الجديد.

ويأتي ذلك بعد تجهيزه بأحدث أنظمة الإضاءة ووسائل العرض المتحفي، ويعد المتحف منارة للثقافة والفنون والإبداع الفكري والفني.

وأوضح الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بـ جامعة حلوان أنه يتم الآن إعداد العرض المتحفى لأول متحف متخصص للفنون المعاصرة فى مصر، والذى سيتم من خلاله تقديم عروض للمقتنيات الفنية من لوحات وتماثيل ورسوم لفنانى مصر المعاصرين، وأساتذة كليات الفنون المصرية.

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وأكد المدير التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة أن هذا الصرح الفنى يهدف لدعم الشباب فكرياً وثقافياً، وخلق بيئة ثقافية وفنية من خلال تعريف زوار المتحف من الشباب وطلاب الكليات على إبداعات فنانى مصر من فترة الستينيات حتى الآن، وذلك من خلال أعمال التصوير والرسم والنحت والخزف والجرافيك.

وأشار إلى أن جميع الأعمال الفنية بالمتحف تتميز بالحس الفنى الجمالى حيث إن كل الأعمال منتقاه بعناية من الفنانين المصريين وشباب التشكيليين، وتعكس التنوع الكبير بين الأجيال فى جميع المدارس الفنية، هذا ويجري التخطيط ليتم تحديث العرض المتحفى مرتين كل عام .

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ووجه الدكتور أشرف رضا الشكر لكل الفنانين المشاركين بالمتحف، والمشرفين على لجنة المقتنيات الفنية، ولمقيِّم العرض المتحفى الفنان “سامح توفيق”، ومصممى شعار المتحف الجديد على جهودهم ودورهم في إعداد المتحف ليظهر بالصورة اللائقة للجمهور.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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