جامعة حلوان: «السجل المدني الذكى» و«مدينة الجلالة» ضمن مشروعات التخرج بكلية الفنون التطبيقية

ناقش طلاب بقسم الإعلان كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان مشروعات تخرج متميزة وابتكارية، ضمت المشروعات الكبرى المنفذة من جانب الحكومة.

تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ومتابعة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وإشراف الدكتورة سلوى محمود رئيس القسم.

السجل المدني الذكي

وتضمنت هذه المشروعات مشروع حملة إعلانية للتعريف بالسجل المدني الذكي للطالبة نورهان عبد المجيد حفناوي.

وتكمن فكرة المشروع في إمكانية استخراج الأوراق الحكومية في الحال من خلال ماكينات متواجدة في بعض الأماكن و متاحة 24ساعة.

وكذلك إمكانية طلب هذه الأوراق أون لاين و توصيلها إلى المنزل.

بجانب افتتاح مكاتب للسجل المدني في المولات التجارية لتسهيل استخراج الأوراق الحكومية وتوافرها في أماكن مختلفة وترفيهية أيضًا.

وتهدف الحملة إلى التعريف بخدمة السجل المدني الذكي المقدمة من قبل وزارة الداخلية، وكيفية استخدام هذه الماكينات و أماكن تواجدها، وكيفية استخراجها أون لاين.

السجل المذكي الذكي

رابط المشروع :

https://www.behance.net/gallery/102847921/Graduation-Project-2020-%28-%29

مدنية الجلالة

وتضمنت المشروعات مشروع مدينة الجلالة للطالبة يارا مصطفى محمد، وقد هدف المشروع للتعريف بمدينة الجلالة والترويج لها.

والتي تعد إحدى المدن الساحلية الجبلية التي تقع على سواحل البحر الأحمر وهى مدينة متميزة كونها مدينة سكنية سياحية صناعية.

وتحتوي على مصنع رخام الجلالة وهو من أكبر مصانع الرخام فى الشرق الأوسط.

كما تحتوي على محطة تحلية مياه كبيرة ومحطة كهرباء و جامعات مثل جامعة الجلالة.

ويوجد بها مدينة ألعاب مائية وتلفريك ومركز غطس لموقعها المتميز بالشعب المرجانية والأسماك النادرة ، بجانب مارينا لليخوت وفندق ساحلى كبير، وأماكن لتسلق الجبال.

مدينة الجلالة

روابط المشروع :

1-Part (1)

https://www.behance.net/gallery/102886685/City-of-El-Galala-Part-%281%29

2-part (2)

https://www.behance.net/gallery/102968643/City-of-El-Galala-Part-%282%29

المثلث الذهبي

كذلك مشروع الطالبة نهلة ناصر رمضان أيوب ” المثلث الذهبى ” (مشروع قومى)، حيث تم عمل حملة إعلانية تهدف إلى تسويق منطقة المثلث الذهبى دوليا من ناحية قطاع السياحة.

وزيادة الاستثمار فى قطاع السياحة وزيادة الدخل القومى لمصر، وللتعبير عن ذلك تم تصميم شعار خاص بتلك المنطقة إلى جانب هوية مؤسسية كاملة.

تعبر عن المكان ونظام توجيه وإرشاد داخلى للمكان وموقع يتضمن كل ما يخص هذه المنطقة إلى جانب إعلانات الطريق لتعريف المستثمرين بهذه المنطقة والمناطق السياحية الخاصة بها وأنشطتها.

وطابع بريد خاص به وتذاكر لبعض المعابد الموجودة فى تلك المنطقة.

ويقع المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية، على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، والمنطقة تحتوي على كثير من مقومات السياحة والشواطئ البكر الممتدة، ومواقع أثرية ومحميات طبيعية وأنواع من الرمال يطلق عليها الرمال السوداء خاصة بالسياحة العلاجية.

المثلث الذهبي

بيهانس الأجزاء الاولى من المشروع

Part 1:_

https://www.behance.net/gallery/102837469/Golden_traingle-City_Branding-Part1

Part 2 :_

https://www.behance.net/gallery/102850107/Golden_Traingle-Posters-_Design-Part-2-ads