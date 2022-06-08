«جامعة جنوب الوادى» تدرس ربط عملية التخرج باجتياز البرامج التدريبية بالتعاون مع «البورصة»

◗❙ محمد فريد: لا يصح فى الوقت الحالى ألا يستطيع خريجو الجامعات معرفة الأدوات الاستثمارية

◗❙ يوسف غرباوى: التعاون مكسب كبير للطلاب وهناك نقص فى الثقافة المالية

وقع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بروتوكول تعاون مع جامعة جنوب الوادى فى محافظة قنا، ممثلة فى الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، بهدف تعليم الطلاب أساسيات الاستثمار والادخار، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر البورصة للتنمية والذى يعقد فى محافظتى قنا والأقصر.

وتعليقا على التعاون مع البورصة المصرية، قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا، إن مفهوم البورصة والاستثمار فى الأسهم غائب عن طبقة المثقفين فى المجتمع المصرى، وهو أمر يشير إلى نقص كبير فى انتشار الثقافة المالية بين المواطنين بشكل عام.

وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر صحفى على هامش توقيع البروتوكول، أن التعاون مع إدارة البورصة المصرية يعد مكسبا كبيرا لزيادة ونشر الثقافة المالية بين طلاب الجامعة بشكل يجعلهم مؤهلين وفق احتياجات سوق العمل.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا، أن الفترة المقبلة ستشهد بدء المحاضرات النظرية للطلاب لتعريفهم بدور البورصات فى دعم النمو الاقتصادى وكذلك أساسيات الادخار والاستثمار من خلال البورصة، فضلًا عن التطبيق العملى من خلال نماذج محاكاة الاستثمار فى البورصة.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه يتفق مع رؤية رئيس جامعة جنوب الوادى، بشأن نقص الثقافة المالية فى المجتمع، مشيرا إلى أن البروتوكول سيستهدف تدريب الشباب فى كل كليات الجامعة.

وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر صحفى عقد الاثنين الماضى بجامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا، أن تدريب الطلاب سيسهم فى زيادة قدراتهم على معرفة الكيفية المُثلى لإدارة الأموال وسبل استثمارها بشكل سليم.

وأكد رئيس البورصة المصرية، أن الثقافة المالية ليست حكرا على الكليات المتخصصة سواء كانت كليات الاقتصاد او التجارة، مؤكدا ضرورة نشر تلك الثقافة بين كافة طلاب الجامعة فى ظل ان القطاع المالى المصرى بشقيه المصرفى وغير المصرفى يتميز بتشريعات دقيقة للغاية توفر مظلة حماية للمستثمرين، الأمر الذى يجب أن يشجع المواطنين على استثمار أموالهم بطريقة صحيحة.

وطالب فريد، أن يتم ربط عملية التخرج من جامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا بإجتياز الطالب لأحد البرامج الخاصة بالثقافة المالية أو على الأقل ربطها بحضوره لتلك البرامج، مؤكدا ان التطور فى الوقت الراهن لا يصح معه ان لا يستطيع خريجى الجامعات المصرية معرفة ماهية الأسهم والأدوات الاستثمارية المختلفة.

واستجاب الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا، سريعا لطلب رئيس البورصة، مؤكدا انه سيراجع كلية التجارة لبحث قراراتها لربط عملية التخرج بحضور الدورات التدريبية.

تابع الدكتور فريد، أن إدارة البورصة طورت قسمًا مختصًا بالثقافة المالية يعمل على متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة وضمان تنفيذها وتقييمها للتأكد من تحقيقها المستهدفات المحددة؛ حيث تم تصميم العديد من البرامج التدريبية مع مختلف الجامعات تتضمن محاضرات نظرية وكذلك التطبيق من خلال برنامج محاكاة التداول والاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية المقيدة، يستطيع من خلالها الطلاب تطبيق المعلومات النظرية التى تم تدريسها خلال المحاضرات.

ويأتى ذلك استكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية الرامية لرفع مستويات وعى ومعرفة المجتمع بدور البورصة فى دعم النمو الاقتصادى، وكذلك تعريف طلاب الجامعات جيل المستقبل بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال البورصات بكافة الوسائل النظرية والتطبيقية فى ذات الوقت لضمان تحقيق الهدف المطلوب.