جامعة «جزيرة الأمير إدوارد» تنظم محاضرة «تأثير السياحة على الاقتصاد المصري»

استقبلت كلية إدارة الأعمال بجامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة، التي تستضيفها مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، هيام بنيامين، عضو مجلس الشيوخ المصري، لإلقاء محاضرة حول “تأثير السياحة على الاقتصاد المصري.

يأتي ذلك في إطار التزام جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة بتوفير تجربة تعلم استثنائية لطلابها، بهدف سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية ومختلف الصناعات، بما في ذلك توفير رؤى فعلية قيِّمة حول واقع تلك الصناعات.

وأكدت هيام بنيامين، عضو مجلس الشيوخ، على التأثير الكبير والدور المحوري الذي تلعبه السياحة في الاقتصاد المصري.

وتطرقت بنيامين إلى طرق التعامل مع حالات الصناعة الفعلية وأصحاب المصلحة فيها بما في ذلك العملاء؛ وذلك من خلال تطوير أفكارهم وإكسابهم الخبرة العملية ذات الصلة.

وتضمنت المحاضرة تعريف الطلاب على المتطلبات اللازمة لإطلاق أعمال سياحية مربحة ومؤثرة؛ بهدف تمكينهم من النجاح في إدارة مشروعاتهم مستقبلا؛ بما ينعكس إيجابيا على نمو الاقتصاد في مصر.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة، نسمة عمار، العميد المشارك لكلية إدارة الأعمال بالجامعة: أن المناقشات الثرية التى قدمتها عضو مجلس الشيوخ تسهم في توفير سياق فعلي ورؤية واقعية للصناعة ومدى تأثيرها؛ بما يساهم في تشكيل مستقبل طلابنا، وسينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.

كما أنها تعكس أيضًا التزام الجامعات الكندية في مصر بخلق بيئة مواتية للتعلم، والتي لا تنحصر فيها المعرفة على التعلم النظري وحسب، و إنما التفاعل الجاد مع المتخصصين في كل مجال على حدة.

إذ يمثل الدمج بين التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي فرصة لاكتساب الخبرة العملية اللازمة لتمكين أصحابها من النجاح في عالم الأعمال.

يذكر أن جامعة جزيرة الأمير إدوارد تقع في مدينة شارلوت ، مركز الاتحاد الكونفدرالي وعاصمة جزيرة الأمير إدوارد.

وتتمتع الجامعة بتاريخ غني ترجع جذوره إلى مؤسستين رئيسيتين هما كلية أمير ويلز (تأسست عام 1834) وجامعة سانت دونستان (تأسست عام 1855).

وتأسست جامعة جزيرة الأمير إدوارد في عام 1969 كجامعة إقليمية، لتعظيم تراثها من خلال التميز الأكاديمي والابتكار البحثي.

وفي عام 2019، احتفلت الجامعة بمرور 50 عامًا من الريادة المتميزة والإنجاز في التعليم والبحث في عام كامل من الفعاليات والأنشطة التذكارية.

ويعد الحرم الجامعي بالقاهرة أول فرع دولي للجامعة في العاصمة الإدارية الجديدة تستضيفه الجامعات الكندية في مصر منذ يوليو 2018، ويقدم العديد من البرامج المبتكرة والمخصصة للصناعة في المجالات الرائدة.

ويتم تدريس البرامج بأسلوب عملي يضمن الاندماج المثالي بين النظرية والتطبيق في الجهود لتزويد الطلاب بالمرونة والمهارات اللازمة للمنافسة في البيئة الديناميكية الحالية.

يتمتع الطلاب بفرصة مواصلة تعليمهم في الجامعة الأم في كندا، وبعد الانتهاء من درجة البكالوريوس، يحصل الطلاب على شهاداتهم الكندية أثناء تواجدهم في وطنهم.

وتأسست الجامعات الكندية في مصر، عام 2018 كأول فرع جامعي دولي يقع في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

وتستضيف العديد من الجامعات كندية مشهورة، بما في ذلك جامعة جزيرة الأمير إدوارد .