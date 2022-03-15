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جامعة بورسعيد : كلية العلاج الطبيعى تستعد لاستقبال الطلاب العام الدراسى القاد م

860 مليون جنيه تكلفة مشروعات الجامعة لجارى تنفيذها
أماني العزازي 7:50 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22 7:50 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

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تنضم كلية العلاج الطبيعي ببورسعيد لكليات جامعة بورسعيد المزمع افتتاحها ودخولها الخدمه العام الدراسي المقبل بعد جاهزية إنشاءات ومرافق الكليه لبدء العمليه التعليميه ، بالتزامن مع الافتتاح المنتظر للمستشفى الجامعى .

وكان الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد قد قام بجولة تفقديه لمتابعة الإنشاءات الجديده التابعه للجامعه و الفصول الدراسية والمعامل والمكاتب الإدارية وتجهيزاتها
و اثنى رئيس الجامعة على الجهد المبذول للقائمين على إدارة الكلية حتى تلحق كلية العلاج الطبيعي بمنظومة القطاع الطبي بالجامعة إلى جانب كليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض
كما أوصى بتذليل أي صعوبات حتى تكون الكلية جاهزة عند بداية تشغيلها على أساس علمي وتقنى عالي المستوى

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وكان وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار قد أشاد بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التعليميه بجامعة بورسعيد.

كما أكد دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

وتشمل تكلفة مشروعات جامعة بورسعيد.الجارى تنفيذها 860 مليون جنيه ،

حيث يجرى استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفى التعليمي الجامعي لكلية الطب، التي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وإنشاء مبني إداري وتعليمي لكلية التجارة، واستكمال المرحلة الثانية من المبنى الإداري بكلية العلوم.

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كما يتم تطوير ورفع كفاءة أحد المعامل بكلية الهندسة، ورفع كفاءة مباني كلية طب، وإنشاء مبني لكلية التربية للطفولة، وإنشاء مبني تعليمي لكلية حقوق، بالإضافة إلى رفع كفاءة المكتبة وقاعة الدراسات العليا بكلية التربية.وذلك بتكلفة إجمالية 860 مليون جنيه

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بقلم أماني العزازي

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