جامعة بورسعيد تنهي أزمة استكمال المستشفي الجامعي (صور)

تفقد الدكتور، أيمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد و اللواء أ.ح / طه بدوى رئيس قطاع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و ممدوح الزوام مدير مشروعات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مراحل بناء المستشفى الجامعي ببورسعيد وما وصلت اليه حتى الآن .

وتعد من أكبر المشروعات التي ينفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمنطقة القناة

وتخدم المستشفي منطقة القناة والمناطق الجديدة بشرق بورسعيد.

وأعرب السيد اللواء أ.ح / طه بدوى رئيس قطاع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عن سعادته وتقديره لإدارة جامعة بورسعيد وقيادتها وفريق العمل بكلية طب بورسعيد لجهودهم لمتابعة أعمال المستشفى الجامعي وما وصلت اليه من أعمال

ولفت إلى أن المستشفي سيحدث نقلة طبية نوعية كبيرة بإقليم القناة بشكل عام ولأبناء بورسعيد وطلاب كلية طب جامعة بورسعيد في دراستهم العملية وتدريبهم بشكل خاص