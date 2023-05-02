جامعة بورسعيد تعقد مؤتمرها الأول في التنمية المستدامة للطاقة

افتتحت جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور أيمن إبراهيم المؤتمر الدولي الأول من نوعه في مجال التنمية المستدامة في الطاقة وجودة الحياة.

وشارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر كلية الهندسة بجامعة بورسعيد تحت عنوان “المؤتمر الدولى الأول للحلول الهندسية نحو التنمية المستدامة “، بحضور المهندس هشام عرفات وزير النقل الأسبق وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

ورحب المحافظ بالحضور والضيوف من خارج مصر، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الدولي الذي يأتي مواكبا لما تشهده الدولة المصرية من تنمية على كافة الأصعدة، كما قدم كل الشكر للدكتور أيمن ابراهيم لتشجعيه سياحة المؤتمرات، ومشاركة جامعة بورسعيد في مختلف الفعاليات والخطط التنموية التي تتولاها المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الحفاظ على الهوية المصرية والافتخار باللغة العربية، قائلا إن معظم علماء العالم بدأو من مصر، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة تهدف بشكل رئيسي للحفاظ على الهوية المصرية، قائلا: “الرئيس أكد أن بناء البلاد لن يتم الا بالعرق والاخلاص والعمل والأمانة” ، مؤكدا ضرورة أن نعمل سويا لإنجاز خطط التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المحافظ أن إعادة بناء المواطن يعد الهدف الرئيسي للدولة المصرية والذي يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرا لأهمية وعي المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة،

وشهد اللقاء عرض فيلمين حول إنجازات الدولة المصرية، وأكد المحافظ أنه يتم إنتاج فيلم كل عام لتوثيق إنجازات الدولة وتوعية المواطن بالتنمية التي تحدث على أرض الدولة، متطرقا للحديث عن تطبيق أوجه التنمية المستدامة على أرض بورسعيد والتي تمثلت في التحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل والتوسع العمراني متمثلا في مدينة سلام مصر، والمشروعات التنموية والخدمية العملاقة و الغير مسبوقة والتي ساهمت في تطوير و تنمية الخدمات المقدمة للمواطن.