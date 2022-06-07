جامعة بنها تكرم إبراهيم العربى لحصوله على وسام الشمس المشرقة بحضور السفير الياباني

نظمت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة مطلع الأسبوع الجاري احتفالية كبرى لتكريم المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصري اليابانى.
بحضور أوكا هيروشي السفير اليابانى بمصر واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية وأساتذة الجامعة.
وذلك بمناسبة حصوله على وسام الشمس المشرقة نجمتين ذهبية وفضية وهو وسام رفيع المستوى يمنحه إمبراطور اليابان لغير اليابانيين الذين حققوا إنجازات بارزة داخل اليابان والمجتمع الدولي وذالك تقديرا لجهوده فى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليابان وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وسجل حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان سجل نموا خلال عام 2021 ليبلغ 1.44مليار دولار، مقابل 1.28 مليار فى 2020.