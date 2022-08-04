جامعة بنها الأهلية تنضم لتنسيق الجامعات 2022-2023

تدخل جامعة بنها الأهلية الخدمة اعتبارا من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023 .

جامعة بنها الأهلية تبدأ الدراسة في 5 كليات

وستتيح جامعة بنها الأهلية مع بداية العام الدراسي في أكتوبر القادم- الدراسة في 5 كليات.

وهي كلية الطب والجراحة، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال وكلية الفنون البصرية والتصميم.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان صحفي إن تكلفة إنشاءات وتجهيزات جامعة بنها الأهلية في المرحلة الأولى بلغت 3.2 مليار جنيه.

وتقام جامعة بنها الأهلية على مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيز الجامعة وفق مواصفات الجامعات الذكية.

وتضم كليات الجامعة تخصصات العلمية الحديثة للجامعة تواكب احتياجات سوق العمل .

البرامج الدراسية بجامعة بنها الأهلية

كلية الهندسة برامج (الهندسة الكهربية والتحكم، الهندسة الكهروميكانيكية، هندسة الميكاترونكس، هندسة وإدارة مواقع التشييد، هندسة نظم الاتصالات، الإسكان والتصميم)

كلية علوم الحاسب برامج (الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، المعلوماتية الطبية، تكنولوجيا الشبكات والمحمول)

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال برامج (إدارة الأعمال والعلاقات العامة، التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولي، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال)

كلية الفنون البصرية والتصميم برامج (التصميم الداخلي والأثات، فنون الميديا والإعلان، النحت والتشكيل المعماري)

كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة).

ويأتي قرار إنشاء الجامعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة عدد الجامعات الأهلية.

وفي هذا السياق ستعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات ود.جمال سوسه رئيس جامعة بنها، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول استعدادات جامعة بنها الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

علي مساحة 37 فدان وبتكلفة 3.2 مليار جنيه

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن التقرير أوضح جاهزية جامعة بنها الأهلية لبدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022/ 2023،

وأضاف المُتحدث الرسمي للوزارة أن الجامعة تقع على مساحة 37 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.2 مليار جنيه.

واستكمل عبدالغفار أنه تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وكذلك الانتهاء من التشطيبات الداخلية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية.

وتضم الجامعة عددا من المبانى، تشمل (المبانى الإدارية، والمباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية).

بالإضافة إلى مبانى المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية).

وأشار عبد الغفار إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.

وستعلن الجامعة عن البرامج الدراسية الأخرى التي ستقدمها خلال الأعوام القادمة.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي أعلنت عن انضمام 12 جامعة أهلية لتنسيق الجامعات في العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة إن تلك الجامعات تخضع لتنسيق مستقل عن الجامعات الحكومية، وبذات الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة

ونوهت الوزارة إلى أن تلك الجامعات لاتهدف للربح ، وان المصروفات الدراسية تعادل القيمة الفعلية لتكلفة العملية التعليمية.