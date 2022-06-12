«جامعة النيل» و«CIB» يطلقان برنامجا أكاديميا لتعزيز التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة

وقعت جامعة النيل الأهلية مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي (CIB)، لإعداد وتصميم أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر لتخريج متخصصين في التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الاتفاقية إلي تصميم البرامج النوعية والتخصصية التي تتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق والخريجين في كلية إدارة الأعمال ، واستجابة لخطة البنك المركزي المصري في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الشمول المالي.

وقع الاتفاقية عن جامعة النيل الأهلية الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، وعن البنك التجاري الدولي الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام، رشوان حمادي، رئيس مجموعة قطاعات العملاء ومنتجات التجزئة المصرفية، و محمد السناري، رئيس قطاع الموارد البشرية.

وحضر توقيع الاتفاقية شريف لقمان – وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، ود.حسن يوسف علي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل.

من جانبه اشار الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية؛ إلي بالتعاون المستمر والمثمر مع البنك التجاري الدولي، حيث أن الجامعة والبنك يجمع بينهما تاريخ متميز من الشراكة الناجحة في تنفيذ عدد من البرامج الدراسية والتأهيلية الرائدة.

وقال رئيس جامعة النيل، أن البنك التجاري الدولي يُعد أحد أهم المؤسسات المصرفية في مصر و المشهود لها بالتميز على مستوى العالم.

استكمل أن الجامعة تفتح كلياتها ومجالاتها البحثية لخدمة المبادرات الرائدة والمؤسسات المصرفية التي لها دور مهم في دعم متطلبات السوق والاقتصاد المصري وتأهيل الخريجين.

وأشار عقل، إلي أن مذكرة التفاهم تهدف لإعداد جيل جديد من المتخصصين في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدة القطاع المصرفي على خدمة السوق بشكل أفضل.

و أكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، على دعم البنك المركزي لمثل هذه الشراكات التي تعقدها الجامعات مع البنوك للتثقيف المالي للفئات المختلفة من المواطنين والتعريف بالخدمات والمنتجات المالية.

كما أثنى على الجهود التي تقوم بها كافة البنوك والتي ساهمت في تحقيق قفزة في معدلات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة.

ولفت لقمان إلى أن هذه الاتفاقية تُعد استكمالاً وتنفيذًا لرؤية واستراتيجية البنك المركزي لمساندة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتثقيف طلبة المدارس والجامعات لتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل من أجل فهم أفضل لطبيعة وبيئة عمل تلك المشروعات و احتياجاتها التمويلية.

واشار إلى التعاون المثمر بين البنك المركزي المصري وجامعة النيل الأهلية من خلال مبادرة رواد النيل والتي تُعد من أهم المبادرات الحالية الداعمة للشباب ورواد الأعمال.

وفيي سياق متصل أفاد الدكتور حسن يوسف، عميد كلية الإدارة بجامعة النيل، أنه بموجب مذكرة التفاهم ستقوم كلية إدارة الأعمال بالجامعة بتطوير مسار جديد معني بالـ ” التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة”.

واستكمل أن هذا التخصص الجديد الذي ستنفذه الجامعة بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، بصفتها “شريك مؤسس”، خاصة وأن البنك التجاري الدولي يشارك في تطوير البرنامج من حيث المحتوى والأساتذة المعنيين بتقديمه.

من جانبها أكدت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، أن دمج مفهوم الاستدامة بأبعاده البيئية و المجتمعية والحوكمة في مناهج التعليم بالجامعات المصرية أمر حيوي.

واستكملت أن التعليم له دور رئيسي في الإسراع بتحويل الاقتصادات والمجتمعات نحو التنمية المستدامة، لذلك يسعى البنك التجاري الدولي للتعاون مع المؤسسات التعليمية السباقة التي تسعي دائما للابتكار وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة متطلبات سوق العمل والتوجهات الوطنية والدولية والتي تحتم التحول نحو التنمية المستدامة.

وأشار رشوان حمادي، من البنك التجاري الدولي، إلي أهمية هذا البرنامج ودوره في الدمج بين الجانب الأكاديمي والعملي للشباب، وأثره الفعال في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل تملك المهارات والمعرفة التطبيقية لخدمة القطاع المصرفي.