جامعة النيل تقدم 50 منحة دراسية كاملة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة و20 لمدارس STEM

قدم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، التهنئة للطلاب الأوائل والمتفوقين في نتيجة امتحانات الثانوية العامة، بأقسامها العلمي والأدبي.

وأكد عقل على دور الجامعة البحثي والأكاديمي في الاهتمام بالطلاب المتفوقين دراسيًّا، وهو دور من الأدوار المجتمعية للجامعة عهدته منذ إنشائها.

وأعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، تقديم الجامعة منح دراسية بنسبة 100٪ لـ 50 طالبًا من بين أفضل 500 طالب في الثانوية العامة المصرية.

وكذلك تقديم منح كاملة لـ20 طالبًا من بين أفضل طلاب مدارس STEM.

بالإضافة إلى المنح الدراسية الاستحقاقية وفيها يتم تقديم منح دراسية جزئية في السنة الأولى للطلاب المتفوقين أكاديميًا بناءً على درجاتهم في الثانوية العامة.

ويحصل أشقاء طلاب جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10٪، ويحصل أبناء وبنات الموظفين الحكوميين على منحة دراسية بنسبة 10٪، وتمنح الجامعة منحة دراسية بنسبة 5٪ للتميز في الرياضة.

وأكد الدكتور وائل عقل، أن جامعة النيل الأهلية لديها محاور استراتيجية أساسية ترتكز عليها وتعتبرها مجالاتها الرئيسية للعمل نحو النجاح والتنمية، وهي: التعلم, البحث العلمي، الابتكار وريادة الأعمال، التأثير المجتمعي الإيجابي.

وقال إن الجامعة تقوم بتقديم رسالتها التعليمية والبحثية من خلال 4 كليات هي الهندسة والعلوم التطبيقية، كلية إدارة الأعمال، كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، كلية التكنولوجيا الحيوية.

وتتيح جامعة النيل امكانية الحصول على درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى برامج التبادل التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات .

ففي مجال الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة ميتشجين بالولايات المتحدة الامريكية وجامعة وندسور بكندا وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مجال الإدارة الاعمال جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ESC كليرمونت لإدارة الأعمال بفرنسا.

كما أن الدراسة في جامعة النيل الأهلية تتيح للخريجين فرص للتقديم على الماجستير والدكتوراه حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم وكذلك الخريجين الذين تم توظيفهم في أهم الشركات العالمية.

وأكد رئيس جامعة النيل الأهلية، أن الجامعة تضم هيئة تدريس ذات كفاءة عالمية ومعترف بها دوليا، وحياة جامعية نابضة بالحيوية.

وواصل أن الجامعة تضم 20 ناديا طلابيا، وصالة رياضية، وتعليم قائم على المشاريع مدمجة بتخصصات مختلفة.

ونوه عقل أن الحد الأدنى لسنوات التخرج يمكن تحقيقه في 3.5 سنوات في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال والتكنولوجيا الحيوية، أو في 4 سنوات في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.

وأضاف أن الجامعة لديها اعتماد دولي من بيرسون ومحلي من المجلس الأعلى للجامعات، أتاح لها أن يكون لديها شبكة عالمية من الخريجين يعملون في 20 دولة، ويشكل ذلك 25٪ من الخريجين.

واستكمل أن الجامعة تضم مراكز البحث والمختبرات عالية التقنية التي ساهمت في تشجيع الطلاب لنشر أكثر من 100 بحث علمي دولي وكتابة مقترحات أو مشاريع تمويل.

وكذلك بيئة مبتكرة وتحفيزية ساعدت على إنشاء أكثر من 50 شركات ناشئة من قبل طلاب الجامعة، وشراكات دولية ومحلية مع مؤسسات وشركات أكاديمية وصناعية متنوعة.

كما أن للجامعة برامج دراسة في الخارج وبرامج التبادل الطلابي مع أكثر من 10 جامعات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك لتعزيز مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم وتجاربهم الحياتية، ويحصل طلاب فصل 23/24 على شهادة كفاءات وشهادة أخري بالأنشطة المختلفة خارج المنهج الدراسي طوال فترة دراسته من جامعة النيل وهذه الشهادات لها فعالية كبيرة وتميزهم في سوق العمل.

يذكر أن جامعة النيل أول جامعة أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

و حصلت جامعة النيل على المركز الأول على مستوى الجامعات الإفريقية، في التصنيف العالمي لجوائز التميز الخاصة بريادة الأعمال.

وذلك من خلال حصد جائزة “الجامعة الريادية للعام على مستوى قارة إفريقيا” وجائزة “أفضل قيادي ريادي إفريقي” متفوقة على كل الجامعات الإفريقية، وذلك من مجلس اعتماد الجامعات الريادية العالمي (ACEEU) .

و تم تصنيف جامعة النيل الأهلية كأفضل جامعة في مصر بحسب عدد الأبحاث العلمية الدولية التي تم نشرها من قبل أعضاء هيئة التدريس وكذلك طلاب البكالوريوس الذين أهلتهم الدراسة في جامعة النيل لنشر أبحاث علمية في أهم الدوريات العالمية وذلك بناء على QS لتصنيف الجامعات.