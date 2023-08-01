جامعة النيل تعلن عن منح دراسية للمتفوقين تصل إلى 50%

قال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، أن الجامعة قررت زيادة أعداد الطلاب الجدد المستفيدين من المنح الدراسية.

وذلك في إطار سياسة الخدمة المجتمعية التي تحرص الجامعة على تقديمها للمجتمع المحلي.

حيث قررت الجامعة تقديم منح دراسية للطلاب الحاصلين على مجموع 90% فأكثر في الثانوية العامة تصل إلى خصم 50% على المصروفات الدراسية في مختلف الكليات.

وتصل نسبة الخصم للطلاب الحاصلين على مجموع من 85% إلى 90% ، تصل إلى 30%.

ويحصل الطلاب الحاصلين على مجموع مابين 80%، إلى 85%، على خصم يصل إلى 15%.

واشارت الجامعة إلي أنه يمكن التعرف علي شروط القبول في المنحة والحفاظ عليها وآخر موعد للتقديم عبر موقعها الإلكتروني www.nu.edu.eg

أو من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي https://www.facebook.com/NileUniversity .

جدير بالذكر أن المنح الدراسية بجامعة النيل الأهلية، مقدمة من بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع، والشركة المصرية للتكرير، ومؤسسة ساويرس.

وذلك بهدف اتاحة فرص متكافئة للطلاب المصريين المتفوقين للحصول على تعليم جامعي عالي الجودة.

وكانت جامعة النيل، قد أعلنت مؤخرا عن تقديم منح دراسية بنسبة 100٪ لـ 50 طالبًا من بين أفضل 500 طالب في الثانوية العامة.

وكذلك تقديم منح بنفس النسبة لـ 20 طالبًا من بين أفضل طلاب مدارس STEM .

بالإضافة إلى المنح الدراسية الاستحقاقية وفيها يتم تقديم منح دراسية جزئية في السنة الأولى للطلاب المتفوقين أكاديميًا بناءً على درجاتهم في الثانوية العامة.

ويحصل أشقاء طلاب جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10٪.

ويحصل أبناء وبنات الموظفين الحكوميين على منحة دراسية بنسبة 10٪، وتمنح الجامعة منحة دراسية بنسبة 5٪ للتميز في الرياضة.

كما تتيح جامعة النيل امكانية الحصول على درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى برامج التبادل التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات.

وهي جامعة ميتشجين بالولايات المتحدة الامريكية، مجال الهندسة والعلوم التطبيقية، وجامعة وندسور بكندا وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر.

وكذلك جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مجال الإدارة الاعمال جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية ، وجامعة ESC كليرمونت لإدارة الأعمال بفرنسا.

كما أن للجامعة برامج دراسة في الخارج وبرامج التبادل الطلابي مع أكثر من 10 جامعات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم وتجاربهم الحياتية.

ويحصل طلاب عام 2023-2024 على شهادة كفاءات وشهادة أخري بالأنشطة المختلفة خارج المنهج الدراسي طوال فترة دراسته من جامعة النيل .

كما تتيح الجامعة للخريجين فرص للتقديم على الماجستير والدكتوراه حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم وكذلك الخريجين الذين تم توظيفهم في أهم الشركات العالمية.