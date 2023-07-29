جامعة النيل تطرح خصم 10% لأول 100 طالب للالتحاق بكليتي الهندسة وإدارة الأعمال

تشارك جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل في فعاليات النسخة الـ 13 من معرض ومنتدى EDUGATE التعليمي الدولي السنوي الذي يرفع شعار “جميع الجامعات تحت سقف واحد” وتقام فعالياته هذا العام خلال الفترة من 30 يوليو حتى 1 أغسطس، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وأعلنت الجامعة عن تقديم خصم 10% على رسوم السنة الدراسية الأولى لأول 100 طالب متقدم للالتحاق بالجامعة في كليتي الهندسة وإدارة الأعمال، من خلال معرض EDUGATE التعليمي الدولي.

وتأتي مشاركة النيل للتعريف بكلياتها وتخصصاتها المتميزة وبرامج التبادل الطلابي والمراكز البحثية والمنح الكاملة أو الجزئية، حيث تضم الجامعة 4 كليات وهم، إدارة الأعمال، الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، وكلية التكنولوجيا الحيوية.

وتتيح جامعة النيل امكانية الحصول على درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى برامج التبادل التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات ففي مجال الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة ميتشجين بالولايات المتحدة الامريكية وجامعة وندسور بكندا وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية وفي مجال الإدارة الاعمال جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ESC كليرمونت لإدارة الأعمال بفرنسا.

كما أن الدراسة في جامعة النيل الأهلية تتيح للخريجين فرص للتقديم على الماجستير والدكتوراه حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم وكذلك الخريجين الذين تم توظيفهم في أهم الشركات العالمية.

وتتيح مشاركة جامعة النيل الأهلية في فعاليات معرض ومنتدى EDUGATE إلى تعريف المجتمع المحلي والعالمي بخبرات الجامعة في نظام التعلم الحديث في الجامعة والإمكانات المتاحة لطلابها لجعلهم الأقدر والأكثر تنافسية محلياً وإقليمياً، وكذلك احتضان وتبني منظومة بحث علمي وريادة الأعمال الأفضل محلياً، كونها واحدة من جامعات الجيل الرابع والتي تهتم بالابتكار وريادة الأعمال، كما أن مشاركة الجامعة في المعرض تتيح لطلاب وطالبات المدارس الثانوية وأولياء الأمور والخريجين والباحثين عن المنح الدراسية في التعرف على ما تقدمه جامعة النيل الأهلية من منح وبرامج التبادل الطلابي واتاحة الفرصة للطلاب للتقديم المباشر في الجامعة والتعرف على مصروفاتها الدراسية وكذلك الحصول على الخصومات التي تقررها الجامعة في هذا الامر .

وتعد جامعة النيل أول أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتتخصص في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتيح لطلابها إمكانية الحصول على درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى برامج التبادل التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج، كما أنها حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات الأفريقية، في التصنيف العالمي لجوائز التميز الخاصة بريادة الأعمال، وذلك من خلال حصد جائزة ” الجامعة الريادية للعام على مستوى قارة أفريقيا” وجائزة “أفضل قيادي ريادي أفريقي” متفوقة على كل الجامعات الأفريقية، وذلك من مجلس اعتماد الجامعات الريادية العالمي (ACEEU).