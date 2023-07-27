جامعة النيل تختار محمود محي الدين رئيسا لمجلس الأمناء خلفا لعمرو موسى

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، عن اختيار الدكتور محمود محيي الدين، رئيسا لمجلس أمناء الجامعة، خلفًا للسياسي البارز عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، مؤكداً أن مجلس الأمناء قرر منح العضوية الدائمة لعمرو موسى في مجلس الأمناء نظرًا لدوره وجهوده العظيمة التي بذلها خلال فترة رئاسته لمجلس أمناء الجامعة لدورتين.

وأوضح الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، أن الجامعة قائمة على ٤ محاور استراتيجية أساسية ترتكز عليهم، وتعتبرها مجالاتها الرئيسية للعمل نحو النجاح والتنمية، وهي: التعلم – البحث العلمي – الابتكار و ريادة الأعمال – التأثير المجتمعي الإيجابي، كما أنها الجامعة الأولى على مستوى الجمهورية في النشر العلمي لكل عضو هيئة تدريس.

وأضاف عقل في بيان صحفي أن الجامعة تضم حاليًا 5 كليات هم (إدارة الأعمال – كلية الهندسة والعلوم التطبيقية - كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب - كلية التكنولوجيا الحيوية -كلية دراسات عليا في إدارة التكنولوجيا) وجاري الانتهاء من إنشاء خمس كليات جديدة سيتم بدء الدراسة بها في سبتمبر 2024 لتلبية الاحتياجات الوطنية وهى كليات ( الهندسة البيئية والطاقة – كلية الاستدامة وعلو المياه والغذاء – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الرقمية – كلية الآداب والعلوم – كلية الدراسات العليا في التعليم).

وأوضح، أن جامعة النيل حققت المركز الأول على مستوى الجامعات الخاصة والأهلية في النشر الدولي في الفترة من ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢١، كما حققت جامعة النيل المرتبة الرابعة في التصنيف العالمي على مستوى الجامعات الخاصة والأهلية وفقا لتصنيف QS، وحققت المرتبة ٨ في التصنيف العالمي لكليات الهندسة وفقا لتصنيف scimago، هذا بالإضافة إلى شراكات تمت مع الاتحاد الأوروبي بقيمة تتجاوز ٣ مليون يورو بهدف تطوير البنية التحتية والتعليم بالجامعة.وأشار أن جامعة النيل الأهلية تضم أكثر من 30 مختبرا عالية التقنية تمكن الطلاب من اكتساب الخبرة العملية وتطوير مهاراتهم مع مواكبة آخر التطورات في السوق

كما أن هناك أكثر من 15 شراكة مع جامعات دولية وفق عقل توفر برامج التبادل والدرجات المزدوجة للطلاب كمنظور عالمي وخبرة تعليمية وحياتية دولية قيمة، بجانب 7 مراكز بحثية ومراكز تطوير صناعية، حيث يتمتع الطلاب بفرصة العمل في المشاريع المتطورة والمساهمة في تطوير المعرفة في مجالهم، كذلك أكثر من 200 بحث علمي منشور تم إعدادها بواسطة طلاب الجامعة، كما أن لدى الطلاب ملفات تعريفية معترف بها دوليا من قبل أفضل المؤسسات البحثية وقواعد البيانات العالمية، بخلاف أكثر من 380 منحة دراسية ممولة بالكامل أو جزئية

ويعمل في مراكز جامعة النيل البحثية والمتخصصة في المجالات التكنولوجية المتقدمة مثل الأنظمة الهندسية المتقدمة والإلكترونيات الدقيقة والمعلوماتية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتمويل.

وأضاف ، أن الجامعة أنشأت مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية والذي ينفذ مبادرة رواد النيل الوطنية والتي يمولها البنك المركزي المصري والبنوك المصرية لخلق نموذج ناجح للحاضنات التكنولوجية وترابطها مع الجامعة.

وجدير بالذكر أن المركز من خلال مبادرة رواد النيل دعم أكثر من 270 شركة ناشئة في مرحلة الحضانة، كذلك دعمت أكثر من 730 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وتجاوز إجمالي الإيرادات للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة نحو المليار جنيه، كما قامت الجامعة بتدريب وتأهيل أكثر من ١٤ ألف شاب ليتمكنوا من مهارات الابتكار وريادة الأعمال.

وكشف عقل، عن قدرة الجامعة على تخريج طالب قادر على الاندماج في سوق العمل في كافة الشركات والتخصصات، خاصة وأن الجامعة قدمت ما يقرب من ١٦٠٠ وظيفة جديدة لسوق العمل، وأن خريجيها يمتلكون مهارات حل المشكلات بطريقة البحث العلمي.

وقال أن طلاب جامعة النيل ومراكزها التخصصية يشاركون في تنفيذ عدد من المشروعات البحثية الريادية مثل مشاريع آليات الري الحديث والزراعة الذكية والجينوم المصري والذكاء الاصطناعي والمشروعات التي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد المصري، كما أن الجامعة تقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا للطلاب في مجالات متنوعة، وقد تم تصميم برامجها القائمة على التكنولوجيا والأعمال التجارية ومراكزها البحثية لتتناول مواضيع وقضايا ذات أهمية حيوية للنمو الاقتصادي، والازدهار بشعب مصر والمنطقة والمشاركة في الأبحاث التطبيقية المتطورة.

وفي مجال خدمة المجتمع، أشاد رئيس الجامعة بدور كلية التعليم المستمر ومركز التعلم التنفيذي (Executive Education) بدورهما في دعم فئات المجتمع المختلفة بتقديم البرامج التدريبية والتأهيلية، وكذلك نشاط الجامعة البارز في المجتمع من خلال الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية ومساهمتها في تنظيم الندوات المجتمعية ودعوة أعلام الأدب والفن والثقافة.

وأعلن رئيس الجامعة خلال المؤتمر الصحفي عن تقديم جامعة النيل عدد من المنح الدراسية بنسبة 100٪ لـ 50 طالبًا من بين أفضل 500 طالب في الثانوية العامة المصرية، وأخرى بنفس النسبة لـ 20 طالبًا من بين أفضل طلاب مدارس STEM .

بالإضافة إلى المنح الدراسية الاستحقاقية وفيها يتم تقديم منح دراسية جزئية في السنة الأولى للطلاب المتفوقين أكاديميًا بناءً على درجاتهم في الثانوية العامة، ويحصل أشقاء طلاب جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10٪، ويحصل أبناء وبنات الموظفين الحكوميين على منحة دراسية بنسبة 10٪، وتمنح الجامعة منحة دراسية بنسبة 5٪ للتميز في الرياضة، مؤكدًا أن الدراسة بجامعة النيل الأهلية تتيح للخريجين فرص للتقديم على الماجستير والدكتوراه حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم.

وخلال المؤتمر الصحفي أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، عن اختيار الدكتور محمود محيي الدين، رئيسا لمجلس أمناء الجامعة، خلفًا للسياسي البارز عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، مؤكداً أن مجلس الأمناء قرر منح العضوية الدائمة لعمرو موسى في مجلس الأمناء نظرًا لدوره وجهوده العظيمة التي بذلها خلال فترة رئاسته لمجلس أمناء الجامعة لدورتين.

وقدم الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الاهلية، خلال المؤتمر الصحفي الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس أمناء الجامعة الحاليين والسابقين لجهودهم في دعم وتطوير التعليم، ودعم الجامعة بما يجعلها تواكب كافة التطورات الخاصة بجامعات الجيل الرابع، ومؤكدا أن مجلس الأمناء يدعم الجامعة في توفير مصادر التمويل والدخل والتواصل مع المجتمع الخارجي، ومؤكدا أن الدكتور محمود محيي الدين، الرئيس الجديد لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وهو رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.