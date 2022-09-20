جامعة النيل الأهلية: زيادة عدد الطلاب المقبولين بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بنسبة 10%

قال الدكتور أحمد حسن، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل الأهلية، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سمحت للكلية بزيادة عدد الطلاب المقبولين هذا العام بنسبة 10% .

وذلك في إطار حرص الوزارة والجامعة على تلبية متطلبات الطلاب واحتياجات سوق العمل الدولية والمحلية.

وأشار عميد الكلية إلى أن الفرصة متاحة لعدد محدود من الطلاب، لافتا إلى أنه منذ إنشاء الجامعة عام 2006 وهي مهتمة بالعلوم التطبيقية والتكنولوجية خاصة علوم الحاسب ويحتل الذكاء الاصطناعي بها أولوية خاصة في المجالات المتعلقة بالأمور الطبية والحيوية.

وأضاف أن كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل الأهلية، تعطي الفرصة لطلاب مرحلة البكالريوس والماجستير والدكتوراة، للتفوق داخل مصر أو خارجها .. وذلك نتيجة الشراكات الموقعة ما بين الكلية ومثيلاتها في الخارج مثل Glasgow Caledonian University.

ولفت إلي أن الجامعة والكلية بوجه عام تقدم العديد من المنح للطلاب المتفوقين، سواء المنح الكلية أو المنح الدراسية الجزئية.

واستكمل: إن الكلية لديها العديد من الشركاء الصناعيين من شركات عالمية ودولية، وأغلب هذه الشركات لديها برامج لخدمة طلاب الجامعة.

ويستطيع الطالب من خلال هؤلاء الشركاء الحصول على شهادات مهنية دولية أكاديمية بالإضافة إلى شهادة الجامعة ما يجعل لهم السبق في مجال الصناعة وسوق العمل .

كما تتمتع الكلية بشراكة مع شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية بما في ذلك IBM و Microsoft و SAP و Dell EMC و Google وغيرها.

وتعتمد الكلية علي نظم التعلم القائمة على حل المشكلات والتطبيق العملي في مشروعات تخص كل مقرر دراسي.

وقال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل الأهلية، إن برامج البكالوريوس الأكاديمية المتقدمة داخل الكلية تحاكي الجامعات العالمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الطبية الحيوية وعلوم الكمبيوتر.. بجانب إمكانية مواصلة دراسة ماجستير العلوم وبرامج الماجستير المهنية في أمن المعلومات وهندسة البرمجيات والمعلوماتية بعد التخرج من مرحلة البكالوريوس.

أو التقدم للحصول على دبلومات عالية الجودة في البيانات الضخمة، وعلوم البيانات والمعلوماتية الحيوية واكتشاف العقاقير بالحوسبة.

ونوه حسن، إلى أن مجال المعلوماتية الطبية أصبح يمثّل أهمية كبيرة في السوق الدولية والمحلية.

وأشار إلي أنه يُمكن الالتحاق في هذا البرنامج داخل الجامعة من قسمين علمي علوم وعلمي رياضة، حيث أن الدراسة في هذا البرنامج تجمع علم المعلوماتية “المستقبل” بالمجال الطبي و البحثي.

كما أنه مجال يكثُر الاحتياج له في مصر والخارج، ويُتيح لخريجه العمل فى شركات البرمجة للمستشفيات أو الجامعات والمراكز البحثية.

ويُتيح للملتحقين به أن يكونوا مُستخدمين للمعلوماتية الحيوية، الطبية وأيضا خبراء ومطورين لهذه التكنولوجيا.

ولفت إلي أن مجال المعلوماتية الطبية، يضع الطالب على أول الخط لحل مشاكل المجالات الطبية والبيولوجية، فضلا عن تأثيراته القوية علي الصناعات الطبية والعلاجات الجديدة .

وقال إن أبحاث طلاب الكلية يتم نشرها في كبرى الدوريات العالمية، بجانب فوزهم بعدد من المسابقات الدولية.

ولفت إلى أن الكلية تتعاون مع باقي كليات الجامعة حيث يدرس الطلاب مبادئ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال وعلوم الهندسة في كلية الهندسة بالجامعة، للوصول بالطالب لفكرة اقتصاد المعرفة لتحقيق هدف اقتصادي قوي لكل الاطراف.. خاصة وأن الجامعة معترف بها في كل مكان، وخريجيها متواجدين بقوة في جامعات الولايات المتحدة وأوروبا كأساتذة وطلاب دكتوراه، كما أنها تعمل علي تنمية مهارات الطالب البحثية ومهارات ريادة الاعمال.

للتواصلحسام الدين الأميرالمستشار الإعلامي لجامعة النيل الأهلية01068128126‪