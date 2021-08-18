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جامعة النيل الأهلية تقدم 30 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة 2021

التفاصيل المتعلقة بالمنح الدراسية وشروط الحصول عليها وتنسيق الجامعة كلها ستعلن على صفحات الجامعة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي على الإنترنت
جهاد سالم 6:48 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 6:48 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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أعلنت جامعة النيل الأهلية تقديم 30 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة 2021، للدراسة بالجامعة. قال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إن المنح الدراسية كاملة ومخصصة للطلاب والطالبات العشر الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة في كلٍّ من الشُّعب الثلاث وذلك للعام الدراسي 2021- 2022.

وأشار رئيس جامعة النيل إلى أن التفاصيل المتعلقة بالمنح الدراسية وشروط الحصول عليها وتنسيق الجامعة كلها ستعلن على صفحات الجامعة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي على الإنترنت www.nu.edu.eg.

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وقال رئيس جامعة النيل إن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام جامعة النيل بالطلاب المتفوقين دراسيًّا.

وقدم عقل التهنئة لطلاب الثانوية العامة هذا العام، وخص بالتهنئة الأوائل وأولياء أمورهم.

وأشاد رئيس الجامعة بجهدهم الدراسي وسط كل التحديات التي مرت بها العملية التعليمية.

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بقلم جهاد سالم

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