جامعة النيل الأهلية تقدم 10 منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية عن تقديم 10منح دراسية كاملة للطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2022، مشيرا إلي أن المنح الدراسية في كليات الجامعة وهي إدارة الأعمال، الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، على أن تغطي المنحة المدة الكاملة للدراسة.

وقدم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، التهنئة لجموع الطلاب الأوائل والمتفوقين في نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

وأكد رئيس جامعة النيل دور الجامعة في الاهتمام بالطلاب المتفوقين دراسيًّا، وهو من الأدوار المجتمعية للجامعة التي عهدته منذ إنشائها.

وأشار إلى أن كافة الشروط المتعلقة بالمنح المقدمة من الجامعة للطلاب المتفوقين وشروط الحصول عليها معلنة على صفحة الجامعة بمواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي على الإنترنت:

www.nu.edu.eg .

وأشارت الجامعة إلي أن التقدم للحصول علي المنح من خلال الرابط التالي : https://bit.ly/3Jaozpb

وتتضمن أبرز شروط المطلوبة الحصول على المنحة ما يلي: