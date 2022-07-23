جامعة النهضة توقع اتفاقية تعاون مع «نورث كنتاكي» الأمريكية

وقعت جامعة النهضة ببنى سويف مذكرة تعاون علمي مع جامعة نورث كنتاكي الأمريكية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية وكبرى الجامعات الدولية.

بهدف تحقيق أكبر استفادة ونقل الخبرات العلمية والأكاديمية لما فيه فائدة الطلاب وتأهيلهم لمختلف أسواق العمل بالداخل والخارج.



وقال الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة عضو مجلس الشيوخ، إن الاتفاقية التي وقعتها جامعة النهضة تشمل 3 محاور رئيسية.

وأوضح الملاحي أن المحور الأول يشمل اتفاقية إطار عام للتعاون بين الجامعتين في المجال الأكاديمي والعلمي والبحثي والتبادل الطلابي.

واستكمل أن المحور الثاني يشمل التعاون بين كلية إدارة الاعمال بجامعة النهضة وكلية إدارة الأعمال بجامعة نورث كنتاكي.

حيث يتم منح الطالب شهادتين من الجامعتين علي أن يقوم الطالب بدراسة السنتين الأولى والثانية بجامعة النهضة ويدرس السنتين الثالثة والرابعة بجامعة نورثر كنتاكي في الولايات المتحدة.

على أن يعامل الدارس معاملة المواطن الأمريكي أثناء الدراسة هناك.

ولفت إلى أن هذا الإجراء له عظيم الأثر في تقليل التكاليف الدراسية على الطالب المصري.

وتابع الملاحي إنه في نهاية فترة الدراسة سوف يحصل الطالب علي درجة البكالوريوس من كلتا الجامعتين في تخصصات المحاسبة وإدارة الأعمال والاقتصاد.

ونوه الدكتور حسام الملاحي إلى أن المحور الثالث من الاتفاقية يتضمن التعاون في منح درجة الماجيستير المهني في إدارة الأعمال.

على أن يدرس الطالب بكلتا الجامعتين ويحصل على شهادتين من جامعتي النهضة ونورث كنتاكي.