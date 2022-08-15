جامعة المنصورة تنهى خدمة 7 عاملين لثبوت تعاطيهم المخدرات

وافق الدكتور محمود محمد المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، على إنهاء خدمة 2 من العاملين بالجامعة، وذلك لثبوت تعاطيهم المخدرات.

وأشارت الجامعة إلى أن إجمالي ما تم إنهاء خدمتهم لثبوت تعاطيهم المخدرات حتى الآن يبلغ 7 من العاملين بقطاعى التعليم والمستشفيات.

ويأتي ذلك طبقًا للمادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وطبقًا للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021.