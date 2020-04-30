جامعة المنصورة تنفي إصابة رئيسها وبعض مساعديه بـ«كورونا»

أكدت الجامعة أن رئيس الجامعة بخير ويمارس مهام أعماله بشكل طبيعي

نفت جامعة المنصورة ما تم نشر على بعض الصفحات بشأن إصابة رئيس الجامعة ومجموعة من مساعديه بفيروس الكورونا.

وأكدت الجامعة أن رئيس الجامعة بخير ويمارس مهام أعماله بشكل طبيعي، ونوهت الجامعة إلي مواجهتها لحملة شائعات ممنهجة من هاكرز وحسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تنشر أخبارا وهمية لا أساس لها من الصحة على التوالي لإثارة البلبلة.

وتهيب الجامعة بأبنائها الطلاب وجميع منسوبي الجامعة بعدم الانسياق وراء الشائعات أو نشر معلومات مغلوطة عن الجامعة والتي من شأنها إثارة البلبلة والابلاغ فورا لإدارة التواصل الاجتماعى بزيف المعلومات التى تنشرها هذه الصفحات.

وشددت الجامعة على ضرورة التأكد من جميع المعلومات من مصدرها الرسمي، والتي يتم نشرها تباعا وبمنتهي الشفافية على الصفحات الرسمية.