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جامعة المنصورة تطلق أول روبوت لتقديم الخدمات لمرضى كورونا (صور)

للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية وحمايتم من انتقال العدوى بفيروس كورونا إليهم
جهاد سالم 7:38 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20 7:38 م, الثلاثاء, 9 يونيو 20

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قامت جامعة المنصورة بتصنيع أول روبوت بالجامعات المصرية، لتقديم الخدمات إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل؛ للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية، وحمايتم من انتقال العدوى بفيروس كورونا إليهم، وتقليل فترات التعامل مع المرضى.

ويقوم الروبوت الذى يتم التحكم به عن بعد بالتنقل بين غرف المرضى لتقديم الطعام والأدوية والمستلزمات لهم، دون أي اتصال مباشر مع الطاقم الطبي.

وتم تنفيذ الروبوت بأيدي أحد أبناء جامعة المنصورة، وبمكونات موجودة بالسوق المصرية.

ويعمل الروبوت بواسطة التحكم عن بعد يصل مداه 1000 متر فى الأماكن المفتوحة، 250 مترا داخل المنشآت والمستشفيات.

ويتميز الربوت بسهولة حركته واستخدامه لأى من أعضاء الفريق الطبى يعمل بواسطة بطاريات شحن وتستمر من 4- 6 ساعات عمل مستمر ويمكن إعادة شحنها خلال من ساعة ونصف إلى ساعتين.

ويتميز الروبوت بقدرته على حمل وزن 150 كجم اضافة الى وزنه الأساسي والذى يبلغ 50 كجم، وتم تزويده بكاميرا تنقل صورة الممرات والمريض الى سيتم توصيل الطعام والمستلزمات اليه عن طريق الموبايل، كما تم تزويده بدائرة صوتية للتحدث مع المريض للتعرف على احتياجاته.

ويمكن تعقيمه بسهولة بكافة أنواع المطهرات ضد الفيروسات دون التأثير على المكونات التكنولوجية الداخلية.

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بقلم جهاد سالم

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