جامعة المنصورة تبحث خطة تطوير فندق مملوك لها وتحويله إلى شركة خدمات سياحية

بحثت جامعة المنصورة تطوير فندق مملوك لها ، وتحويله لشركة استثمارية للخدمات السياحية ، استفادة من موقعة الاستراتيجي على ضفاف النيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود محمد المليجي القائم بأعمال رئيس الجامعة اليوم ، مع اللجنة العليا لادارة فندق جامعة المنصورة.

وقال الدكتور محمود أبو المجد المتحدث الرسمى باسم الجامعة أن الاجتماع ناقش بدء اجراءات تحويل الفندق لشركة استثمارية للخدمات السياحية مملوكة لجامعة المنصورة.

واستكمل أنه تقرر خلال الاجتماع البدء الفورى فى إجراءات تأثيث وفرش الأدوار الثلاثة العلوية بالفندق بسعة 52 غرفة سكنية وعدد 10 جناح فندقى مع ضمان مستوى راقى ومتميز من التجهيزات.

كما قررت اللجنة البدء الفورى بإجراءات الصيانة اللازمة لعدد 4 أدوار بسعة 78 غرفة، 8 أجنحة.

وكذلك البدء فى اجراءات الصيانة اللازمة لحمام السباحة بالفندق ومبنى الغلايات، وتجهيز قاعات الفندق لاستقبال المؤتمرات والمناسبات بأعلى مستوى من أجهزة الصوت وشاشات العرض وشراء الآلات والمعدات اللازمة لقسم الأغذية والمشروبات لضمان تقديم خدمة متميزة لرواد الفندق.

كما وافقت اللجنة على البدء في اجراءات طرح وتشغيل صالون التجميل والنادى الصحى والساونا.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة استثمار ما يتميز به فندق جامعة المنصورة من موقع استراتيجي فريد على ضفاف النيل وغير متكرر بمدن ومحافظات الدلتا.

فضلا عن طاقته الاستيعابية وامكانياته التي تؤهله ليصبح الوجهة الفندقية الأولى في محافظات الدلتا بما يليق باسم جامعة المنصورة.

جدير بالذكر أن الاجتماع حضره كلا من ، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق.

والدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، و أسامة عبد الفتاح موسى أمين عام الجامعة، و مجدي فريد أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية.

و محمد عبد اللطيف الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الفندق ، و سعد عبد الوهاب الأمين المساعد للشئون الادارية، الدكتور أحمد الزهيرى العضو القانونى بمكتب رئيس الجامعة.