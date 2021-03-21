جامعة الملك سلمان تستضيف احتفالات أعياد سيناء

حضر الحفل كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام،

استضافت جامعة الملك سلمان الدولية، أمس السبت، احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى الثانية والثلاثين لاستعادة طابا.

وحضر الحفل اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور مفيد شهاب عضو هيئة الدفاع عن طابا، ووزير التعليم العالى الأسبق.

كما حضر الحفل، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ولفيف من رجالات القوات المسلحة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء، ورجال الإعلام، ورجال الأعمال والمستثمرين، وكبار الشخصيات من محافظة سيناء.

واستقبل الحضور الدكتور اشرف حسين رئيس الجامعة، ثم بدأت الفاعليات بافتتاح معرض الأنشطة الطلابية لطلاب جامعة الملك سلمان و توجه الحضور إلى قاعة الاحتفالات بالجامعة، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهورى.

وهنأ اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب، سيناء، شعب مصر بعيد استعادة طابا إلى السيادة المصرية.

وأشاد بدور القوات المسلحة لتحرير سناء، مثمنا دور كل من ضحى بنفسه من أجل الوطن.

وتضمنت الاحتفالية القاء محاضرة للدكتور مفيد شهاب عن مراحل انسحاب العدو الصهيونى من أرض سيناء، والجهود التى بذلت فى جمع الوثائق، والبحث عن الشهود لتفنيد ادعاءات العدو من خلال لجنة الدفاع عن طابا.

وانتهى الحفل بتقديم محافظ سيناء الدروع التذكارية لكبار شخصيات الحفل.

كما سلم الدكتور أشرف سعد رئيس الجامعة درع الجامعة للقانونى الجليل د. مفيد شهاب تقديرا لجهوده وتعبيرا عن امتنان منسوبى الجامعة لمسيرته السياسية والعلمية، وتقديرهم لهذه القامة العلمية التى نشرف بها جميعا.