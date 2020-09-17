جامعة المستقبل توفر 20 منحة بخصم 100% من المصروفات الدراسية لأبناء مطروح

سيتم استقبال طلبات الطلاب الراغبين في التقدم للحصول على المنح من 18 حتى 21 سبتمبر

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موافقة جامعة المستقبل على توفير 20 منحة على أن تكون بخصم 100% من المصروفات الدراسية لأبناء محافظة مطروح لعدد 5 طلاب لكل كلية (هندسة – تجارة – اقتصاد – حاسبات ) بإجمالي 20 طالبا.

ويتم سداد باقى المصروفات من قبل الطالب والمصروفات الإدارية ومصروفات الكورسات الإضافية شرط أن يكون الطالب حاصل على ثانوية عامة عام 2019-2020 من محافظة مطروح بمجموع 85% أدبى – علمى رياضة فأكثر.

وذلك على أن يتم سداد باقى المصروفات الإدارية ومصروفات الكورسات الإضافية، وذلك بدفع مبلغ 6000 جنيه رسوم ادارية لأول سنة، و 1400 دولار على عدد 2 ترم تدفع سنوياً بالاضافة الى دفع 2% رسوم مبتكرين وذلك استمراراً لجهود محافظة مطروح فى توفير مزيد من المنح الدراسية لابناء المحافظة خريجى الشهادة الثانوية العامة هذا العام .

استقبال طلبات الطلاب الراغبين في التقدم للحصول على المنح من 18 حتى 21 سبتمبر

وسيتم استقبال طلبات الطلاب الراغبين فى التقدم للحصول على تلك المنح من يوم 18 حتى 21 سبتمبر الجاري بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

