جامعة المستقبل تطلق النسخة التاسعة من ملتقى التوظيف السنوي

المال - خاص انطلقت فعاليات الملتقى السنوي التاسع للتوظيف، الذي تقيمه جامعة المستقبل، بمقرها في التجمع الخامس، بمشاركة أكثر من 50 جهة توظيفية متنوعة التخصصات والمجالات، من خلال ممثليها عدد من النصائح الإرشادية بخصوص متطلبات سوق العمل وكيفية تنمية القدرات المهنية، وتقديم عدد من فرص العمل في أفض

المال – خاص

انطلقت فعاليات الملتقى السنوي التاسع للتوظيف، الذي تقيمه جامعة المستقبل، بمقرها في التجمع الخامس، بمشاركة أكثر من 50 جهة توظيفية متنوعة التخصصات والمجالات، من خلال ممثليها عدد من النصائح الإرشادية بخصوص متطلبات سوق العمل وكيفية تنمية القدرات المهنية، وتقديم عدد من فرص العمل في أفضل الشركات التي تعمل بمصر، والتي تمنح الخريجين بداية قوية في سوق العمل.

وقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل في مصر، إن جامعة المستقبل مؤمنة بأهمية دورها الفعال في الربط بين الطلاب والخريجين وسوق العمل المصري، لسد الثغرة بين احتياجات سوق العمل والتعليم العالي، لذلك فإن الجامعة حريصة على توفير فرص أفضل للشباب.

وشدد سرحان على ضرورة مشاركة خريجي وطلاب جامعة المستقبل في الملتقى، وحثهم علي تقديم سيرهم الذاتية للشركات المشاركة لكي يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل حقيقية وقيمة في بداية مشوارهم المهني.

جدير بالذكر أن هذا العام أتاحت جامعة المستقبل للطلبة والخريجين دعوة 3 آخرين من المهتمين بالحصول على فرص للعمل من غير طلاب جامعة المستقبل، ويتطلب منهم التسجيل فقط من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.