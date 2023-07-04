«جامعة القناة» ضمن أفضل 300 جامعة دولياً في تصنيف «تايمز»

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس

أن نتائج المصنف الإنجليزي ” THE Times Higher Education” للعام 2023 ، صنفت جامعة قناة السويس ضمن أفضل 300 جامعة ناشئة دوليا تم تأسيسها خلال 50 عاما أو أقل، كما احتلت المركز الرابع مكررعلى مستوى الجامعات المصرية.

وأكد أن المراكز المتميزة التي حصلت عليها الجامعة مؤخرا تأتي نتيجة جهود أعضاء هيئة التدريس، والخطة الاستراتيجية للجامعة للاهتمام بالتصنيفات العالمية، والنشر الدولي والأبحاث العلمية.،مقدما التهنئة لأساتذة الجامعة لهذه النتيجة، مشيرا إلى الجهود المبذولة المخلصة لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن الجامعة ستعمل على تعزيز هذه المراكز المتقدمة مستقبلا.

و من جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن تصنيف تايمز للجامعات الناشئة لهذا العام يشمل 605 جامعة على مستوى العالم، مقارنة ب 539 جامعة في عام 2022.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن تصنيف التايمز للتعليم العالي أظهر تأهل 16 جامعة مصرية ناشئة للظهور في هذا التصنيف هذا العام.

وأشاد بدعم الجامعة لجهود علمائها وباحثيها للنهوض بالبحث العلمي، و توفير المناخ المناسب لهم من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، والتقدم المستمر في التصنيفات العالمية.

و أشار الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي أن تصنيف الجامعات الناشئة يستند إلى مهام الجامعات الأساسية، حيث يتم التصنيف بناءا على نفس مؤشرات الأداء الـ 13 التي يتم استخدامها في تصنيف تايمز للجامعات العالمية الرائدة.

كما أوضحت الدكتورة إلهام الخواص رئيس وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي و عضو مركز النشر الدولي أن المؤشرات تضمن البحث العلمي، والتدريس، ومعدل الاستشهاد البحثي، والتعاون الدولي،

كما تمت الاستعانة بمؤشرات نقل المعرفة والتوقعات الدولية، بينما تم تعديل الأوزان لإعطاء وزن أقل للسمعة الدولية عن العام الماضي، لتوفير المقارنات الأكثر شمولا وتوازنا.