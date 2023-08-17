جامعة القناة تبحث التعاون مع الكلية العسكرية التكنولوجية

بحث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، واللواء أ.ح أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، سبل التعاون المشترك بهدف الارتقاء بالتعليم التكنولوجي وتوفير خدمات علمية وتعليمية متطورة للطرفين.

وضم الوفد المرافق لمدير الكلية العسكرية التكنولوجية العميد دكتور أحمد فاروق لطفي مساعد المدير للشئون التعليمية، العميد دكتور محمد صالح سليمان رئيس قسم الميكاترونيكس ، العقيد دكتور وسام عطية عباس عسكر رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، العقيد أحمد أبو الفتوح يوسف رئيس قسم الأوتوترونيكس ، العقيد إيهاب شعبان رجب رئيس قسم الأطراف الصناعية، المقدم محمد عبد العزيز رئيس قسم تكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات ، الرائد دكتور محمد نبيل حسين رئيس قسم تخطيط التعليم .

ومن الجامعة – حضر الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية .

كما شهد اللقاء – مناقشات موسعة لإعداد برتوكول تعاون بين الجانبين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي البداية – رحب الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة باللواء أ.ح أكرم صلاح الدين والوفد المرافق له ، مؤكداً حرص الجامعة على عقد هذا البروتوكول ، الذي يتيح فرصة التعاون في المجالات العلمية بين القائمين بالتدريس بالكلية العسكرية التكنولوجية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية المصرية الصينية، والاستفادة من إمكانيات الأجهزة والمعامل بالمؤسستين .

ومن جانبه – أكد اللواء أ.ح أكرم صلاح الدين أن الكلية العسكرية التكنولوجية تُرحب بالتعاون مع جامعة القناة مُمثلة في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ، مُشيراً إلى أن الاتفاق من المقترح أن يشمل عقد مشروعات تخرج مشتركة، من خلال توأمة بين الجانبين تحت مظلة البروتوكول .

كما ناقش الجانبان إمكانية عمل فريق مشترك بين الكليتين – المصرية الصينية والعسكرية التكنولوجية – للمشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية .

ورافق الدكتور تامر نبيل وفد الكلية العسكرية التكنولوجية في زيارة للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ، والتي بدأت بعرض فيلم تسجيلي حول الكلية وتخصصاتها والمعامل والورش والأجهزة التي توجد بها، ثم جولة تفقدية داخل الكلية، كما شاهد الوفد مشروعات تخرج الدفعات السابقة .

وفي نهاية الزيارة – قدم الدكتور تامر نبيل درع الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية للواء أ.ح أكرم صلاح الدين تقديراً لزيارته للكلية .

فيما شكر اللواء أ.ح أكرم صلاح الدين رئيس الجامعة وعميد الكلية المصرية الصينية على حسن الاستقبال والضيافة ، مُتمنياً للجامعة مزيد من الإزدهار والتقدم .