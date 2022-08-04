جامعة القاهرة و «سيمنس هيلثينيرز» توقعان مذكرة تفاهم في الهندسة الطبية

أعلنت شركة سيمنس هيلثينيرز المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات الطبية، عن مبادرة لتوقيع مذكرة تفاهم مع كلية الهندسة – جامعة القاهرة. تتضمن تبادل الخبرات العلمية بين الطرفين، من خلال إطلاق برنامج شراكة مستدام يسعى لربط الجانب النظرى مع التطبيق العملي وتدريب طلبة قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات على أحدث تطبيقات وحلول التصوير التشخيصي والعلاجي، بما في ذلك الأشعة العادية والقسطرة القلبية وأشعة الثدى والموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية.

ومن خلال هذا البرنامج التدريبي المكثف، سيتعرف الطلبة على أهم الموضوعات وأحدث المفاهيم والأساليب والأدوات والتطبيقات المتعلقة بمعدات وتطبيقات التصوير الطبي. تأتي هذه المذكرة في إطار التعاون المستمر بين جامعة القاهرة و”سيمنس هيلثينيرز” لتدريب طلبة الهندسة الحيوية الطبية وصقل مهاراتهم وخبراتهم العملية في هذا المجال الحيوي.

مايكل شمرمر: سعداء بتعاوننا المتواصل وعلاقتنا القوية مع جامعة القاهرة

وتعليقًا على هذا التعاون، قال مايكل شمرمر، المدير العام لشركة “سيمنس هيلثينيرز” في مصر وجيبوتي وإريتريا والسودان وليبيا: “نحن سعداء بتعاوننا المتواصل وعلاقتنا القوية مع جامعة القاهرة التي تُعد من أهم الصروح الأكاديمية والعلمية في مصر والمنطقة العربية. فعلى مدار السنوات الأربع الأخيرة، قامت “سيمنس هيلثينيرز” بتدريب حوالي 100 طالب في قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بالجامعة على أحدث نظم التصوير التشخيصي والعلاجي. لذلك يأتي إطلاق هذه الاتفاقية تأكيدا على علاقتنا المستدامة والقوية مع جامعة القاهرة التي نفخر بالتعاون معها ونسعى لتطوير إمكاناتها على جميع المستويات.”

حضر الزيارة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة كل من: الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد الكلية، والدكتورة راندا عبد الكريم، وكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتور عماد الشربيني، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد مرسي، رئيس قسم النظم والهندسة الحيوية الطبية بهندسة القاهرة، والدكتور أحمد إيهاب محمود، أستاذ الهندسة الحيوية الطبية بهندسة القاهرة، والدكتورة شيرين المتولي، أستاذ مساعد بقسم الهندسة الحيوية الطبية بهندسة القاهرة.

ومن “سيمنس هيلثينيرز” كل من: مايكل شمرمر، المدير العام لسيمنس هيلثينيرز في مصر وجيبوتي وإريتريا والسودان وليبيا، وطارق الشيخ، مدير عام المبيعات في “سيمنس هيلثينيرز” في مصر وجيبوتي وإريتريا والسودان وليبيا؛ وآسر الزوربا، المدير المالي لسيمنس هيلثينيرز في مصر وجيبوتي وإريتريا والسودان وليبيا؛ وعمرو الغراب، رئيس قطاع خدمة العملاء في “سيمنس هيلثينيرز مصر”؛ وطارق الأشرف، مدير أكاديمية “سيمنس هيلثينيرز مصر”؛ بالإضافة لفريق الإدارة التنفيذية والإدارة العليا في “سيمنس هيلثينيرز”.

هندسة القاهرة: “سيمنس هيلثينيرز” شريك قوي لنا منذ فترة طويلة

ومن جانبه، علق الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد هندسة القاهرة: قائلا :”لاشك أن التعليم يعتبر من أكثر الطرق فاعلية لدفع عمليات التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل، ولذلك نحرص على التعاون مع شركات القطاع الخاص لضمان إعداد شبابنا لسوق العمل في المستقبل . وفي هذا السياق، تُعد “سيمنس هيلثينيرز” شريكا قويا لنا منذ فترة طويلة، ونحن سعداء اليوم بتعميق هذه الشراكة.”

وأضاف الدكتور أحمد مرسي، رئيس قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بهندسة القاهرة: “تتيح الاتفاقية المزمع توقيعها مع “سيمنس هيلثينيرز”، برنامجًا تدريبيًا راقيًا لطلبة الكلية على أحدث تطبيقات وحلول التصوير التشخيصي والعلاجي في العالم. إن العالم يتغيَّر بوتيرة سريعة بفضل التكنولوجيا، ولذا فإننا نحتاج لإعداد أجيالنا المستقبلية وتزويدهم بالمهارات والأدوات والمعرفة التكنولوجية اللازمة لدعم قدرتنا على المنافسة دوليا وسد الفجوة بين المناهج وسوق العمل”.