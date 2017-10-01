جامعة القاهرة: نعد خطة للاستفادة من الأبحاث العلمية

المال - خاصصرح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأن الجامعة تستهدف التحول من نظام التعليم المفتوح إلى المدمج الذي يعتمد بالأساس علي التعليم الإلكتروني، ويجمع بين أكثر من أسلوب تعليمي في الدراسة. وأضاف الخشت، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن التعليم المدمج يعتمد على الاستعانة ب

المال – خاص

صرح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأن الجامعة تستهدف التحول من نظام التعليم المفتوح إلى المدمج الذي يعتمد بالأساس علي التعليم الإلكتروني، ويجمع بين أكثر من أسلوب تعليمي في الدراسة.

وأضاف الخشت، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن التعليم المدمج يعتمد على الاستعانة بالقنوات الفضائية واستخدام أفلام اليوتيوب في التعليم، واللقاءات المباشرة مع الأساتذة بنسبة قد تصل إلى 25% من البرامج التدريبية.

وقال إن البداية كانت فى إطلاق برنامج بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال) بنظام التعليم المدمج، الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات ووافق على لائحته وتعميمه على الجامعات الأخرى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، فى بيان له، أن الجامعة لديها الرغبة في التغيير والتطوير والتحول الي جامعة ذكية تضاهي الجامعات العالمية، مشيراً إلى أنه يسعي في المرحلة الحالية إلي تطبيق الميكنة داخل الجامعة، من خلال إستخدام نظام التطبيقات الذكية في مختلف المعاملات الجامعية.

وأوضح الخشت أن جامعة القاهرة تعد خطة للاستفادة من الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراة لمختلف الكليات بالتركيز على المشروعات البحثية التي تعود علي اقتصاد الدولة والتنمية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، فى إجتماع مجلس الجامعة، على وضع سياسات وتنفيذها لتحسين التصنيف الدولي للجامعة.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أنه يتم التواصل مع الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية لإقامة فعاليات فنية لطلاب جامعة القاهرة.

ولفت إلى أن الجامعة تدرس تنظيم صالون ثقافي ببهو قاعة الإحتفالات، تستضيف خلاله، كبار الكتاب والمثقفين بحضور الطلاب، وتنظيم مسابقة “فنون” بين طلاب الجامعة بالتركيز علي المسرح والغناء والعزف، إلى جانب تنظيم أولمبياد يضم كافة الفرق الرياضية بكليات الجامعة، موضحًا ضرورة خلق ظروف مناسبة لأنشطة الطلابية الفاعلة التى تنمى مدارك الشباب مع توسيع قاعدة المشاركة بينهم.