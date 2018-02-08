جامعة القاهرة: نستهدف 2200 عملية زراعة قوقعة للأطفال

الصاوي أحمدأكد الدكتور أسامة عبد النصير، رئيس وحدة زراعة القوقعة في جامعة القاهرة، أنه من المستهدف زراعة 2200 قوقعة للأطفال ضعاف السمع، العام الجاري في جميع أنحاء الجمهورية، بدلًا من 1500، العام الماضي.جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر علاج ضعف السمع وتقنيات زرع القوقعة في مصر والشرق الأوسط، ضمن النسخة

الصاوي أحمد

أكد الدكتور أسامة عبد النصير، رئيس وحدة زراعة القوقعة في جامعة القاهرة، أنه من المستهدف زراعة 2200 قوقعة للأطفال ضعاف السمع، العام الجاري في جميع أنحاء الجمهورية، بدلًا من 1500، العام الماضي.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر علاج ضعف السمع وتقنيات زرع القوقعة في مصر والشرق الأوسط، ضمن النسخة الثالثة تحت شعار “إسمع – إتكلم.. مصر 2018”.

وأضاف عبد النصير سكرتير المؤتمر، أن هذا المحفل الدولي يضاهي المؤتمرات العلمية في العالم وليس الشرق الأوسط فقط، وسط حضور لفيف من الأطباء من مصر والعالم يصل إلى 700 طبيب من 30 دولة، لتبادل الخبرات والتعاون.

ويقام المؤتمر تحت رعاية وحدتي زراعة القوقعة في جامعة القاهرة ومستشفى النيل، وجمعيات الأنف والأذن والحنجرة المصرية والعربية.