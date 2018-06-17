جامعة القاهرة: نجحنا فى العبور بالإمتحانات دون تسريب.. والنتائج منتصف يوليو

المال - خاص أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن الجامعة نجحت بالعبور بإمتحانات نهاية العام دون وقوع أي مشكلات، رغم التحديات الكبيرة التي واكبت تغيير نظام الامتحانات، وإضافة سؤال حل المشكلات، لأول مرة، لقياس مستوي الفهم لدي الطلاب، مؤكدآ أن زمن الحفظ



المال – خاص

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن الجامعة نجحت بالعبور بإمتحانات نهاية العام دون وقوع أي مشكلات، رغم التحديات الكبيرة التي واكبت تغيير نظام الامتحانات، وإضافة سؤال حل المشكلات، لأول مرة، لقياس مستوي الفهم لدي الطلاب، مؤكدآ أن زمن الحفظ والتلقين انتهي من الجامعة بلا رجعة، ومضيفآ أنه تم إلغاء “الخيام” التى ترهق الطلاب ذهنياً وبدنياً.

وقال الخشت، في تصريحات صحفية، أنه فرض نظام صارم علي تداول الورقة الإمتحانية والمراقبة وتأمين اللجان من وإلي أعمال الكنترولات، مما ساهم بقوة في منع أي تسريبات للأسئلة بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، مشيرآ إلي أن مراعاة مواصفات الورقة الإمتحانية التي أكد عليها مجلس الجامعة والتزم بها الأساتذة، نجح في جعل الإمتحانات في مستوي جميع الطلاب.

وأضاف أن تشكيل لجان الطوارىء بكل كلية علي حدة، والتي تمنح العمداء سلطة إتخاذ القرارات المباشرة، أدي إلي سرعة حل الأزمات أثناء الإمتحانات وساهم في وجود حلقة وصل مباشرة بين الطلاب وهيئة التدريس، مما كان له الأثر الكبير في القضاء نهائياً علي ظواهر الشكاوي الجماعية للطلاب أو الوقفات الاحتجاجية سواء أمام القبة أو في الكليات.

وأوضح أن نتائج الإمتحانات ستظهر تباعا بعد الإنتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك وحتى منتصف يوليو المقبل بحد أقصي، مشيراً إلى إنه وجه بضرورة التصحيح مبكرآ وفي نفس يوم الإمتحان للإنتهاء من النتائج سريعاً، وبخاصة لطلاب الفرق النهائية حتي لاتكون لديهم مشكلة في التقدم للتجنيد لأداء الخدمة العسكرية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة مستمرة في تطوير العملية التعليمية والإمتحانية، وذلك في إطار سعيها نحو تنمية قدرات الطلاب علي الإستيعاب والفهم وتنمية طريقة التفكير العلمي لديهم وحل المشكلات، موضحآ أن طريقة الإمتحان هي التي تغير طريقة المناهج وطريقة الشرح وتدريب الطلاب علي تحليل المعلومات والنقد والإستنباط والإستدلال.

ولفت الخشت، إلى أنه بدءاً من العام الجامعي المقبل، سيتم وضع مقررين جديدين للطلاب، هما ريادة الأعمال والتفكير النقدي، وذلك في إطار تنمية التفكير العلمي لدى الطلاب، مضيفاً أن الجامعة ماضية نحو التقدم من أجل تخريج شباب قادر علي المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، فضلا على تطبيق رؤية الجامعة نحو تخريج رواد أعمال يكون لهم دور في الإرتقاء بالإقتصاد القومي، وليس شباب ينتظر الوظيفة، مشددآ علي أن دور الجامعات لا يجب أن يقتصر علي تفريغ طالبي الوظائف من جميع المؤهلات الدراسية فقط، وإنما لابد وأن يكون لها دور في بناء الدولة والمساهمة في مشروعاتها القومية، قائلآ : ” إن ذلك الإتجاه هو أحد أهداف جامعة القاهرة فى الفترة المقبلة”.